Витренко признал нарушение "определенных западных стандартов" при смене главы "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко признал, что решения правительства при смене руководства компании не отвечали "определенным западным стандартам".

Об этом Витренко сказал в интервью Радио Свобода во время визита в Вашингтон.

"Сейчас нет никаких вопросов относительно их (решений правительства, – ред.) законности. И сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам (корпоративного управления, – ред.) ОЭСР и определенным западным стандартам", – сказал Витренко.

В то же время он отметил, что "вся ситуация вокруг "Нафтогаза" в какой-то момент перестала отвечать требованиям ОЭСР".

"Это была цепочка эмоциональных реакций обеих сторон на проблему, которой не было бы или которую можно было бы решить, если бы реформа корпоративного управления была осуществлена ​​в полном соответствии с этими принципами ОЭСР", – считает Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.