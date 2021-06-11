Минэкологии утвердило методику определения уязвимых к накоплению нитратов зон

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов утвердило методику определения зон, уязвимых к накоплению нитратов.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии, указанная методика запустит внедрение Нитратной директивы Евросоюза, необходимое в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Отмечается, что ежегодно летом в Украине наблюдается "цветение" водоемов – это проявление так называемого процесса эвтрофикации. Это происходит из-за попадания в воду чрезмерного количества соединений азота и фосфора, прежде всего, нитратов и фосфатов.

"Это ухудшает качество воды и угрожает водоемам превратиться в болота. Так как высокое содержание нитратов является причиной роста сине-зеленых водорослей и размножения бактерий, поглощающих кислород в воде, что приводит к гибели водных обитателей", – объясняют в ведомстве.

Также опасным является загрязнение подземных вод и колодцев, так как 75% сельского населения используют воду из колодцев.

"Одним из главных "поставщиков" большого количества нитратов в водоемы и подземные воды является нерациональное использование минеральных и органических удобрений, ненадлежащие практики обращения с отходами животноводства и другими отходами в сельском хозяйстве. Данные государственного учета водопользования свидетельствуют, что в прошлом году в водоемы попало 45 тыс. тонн нитратов", – отмечают в Минэкологии.

В ведомстве подчеркнули, что определив зоны, которые постоянно испытывают нитратное загрязнения, Украина сможет воплощать на них меры по предотвращению и уменьшению такого загрязнения, применять правила сохранения плодородия почв и предупреждать потери питательных веществ и их вымывание из почвы в воду.

Кроме того, эти зоны и мероприятия по уменьшению и предотвращению загрязнения станут частью планов управления речными бассейнами – стратегических документов для достижения "хорошего" состояния вод.