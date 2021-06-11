Нацбанк скупил за неделю на межбанке $375 миллионов
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн.
В частности, Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций по единому курсу, еще $20 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи, передает Интерфакс-Украина.
При этом НБУ не покупал валюту.
В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $705,5 млн, продал $70 млн.
Как сообщалось, на прошлой неделе регулятор выкупил на межбанке $40 млн.
При этом в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего, в апреле, продал интервенций на $50 млн.
В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.
Джерело: Интерфакс-Украина
Топ коментарі
+5 Андрей Андрей #488767
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+2 Eques Patriam
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+1 Дмитрий Гавр
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При этом НБУ не покупал валюту.
"....дала, не дала - не могу понять...
Источник: https://biz.censor.net/n3270936
кто ж вышел с интервенцией, шо бакс покатился???)))
Ти думаєш що банки петька просто так закривал? Із вредності? Насправді причина була в тому що всі ці банки видали кредитів овочу і сім'ї, кредитів які ніхто вертати не планував, як наслідок у цих банків просто не було грошей щоб віддати людям ті гроші які люди клали в банк на рахунки. А обвал курсу якраз заставив стадо бігти в банки забирати гроші, гроші яких в банках вже не було.