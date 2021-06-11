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Новини
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Нацбанк скупил за неделю на межбанке $375 миллионов

Нацбанк скупил за неделю на межбанке $375 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн.

В частности, Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций по единому курсу, еще $20 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи, передает Интерфакс-Украина.

При этом НБУ не покупал валюту.

В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $705,5 млн, продал $70 млн.

Как сообщалось, на прошлой неделе регулятор выкупил на межбанке $40 млн.

При этом в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего, в апреле, продал интервенций на $50 млн.

В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
валюта (2142) Міжбанк (328) НБУ (9230)


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Топ коментарі
+5
...В частности, Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций....
При этом НБУ не покупал валюту.

"....дала, не дала - не могу понять...
Источник: https://biz.censor.net/n3270936
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11.06.2021 19:33
+2
Якби не вона то гривні взагалі б скоріше за все не було. Всі банки б оголосили дефолт коли стадо із твоїм рівнем інтелекту побігло б знімати гроші яких у банків насправді не було, ну і взагалі все було б дуже хреново.
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14.06.2021 01:51
+1
Штучно опустити гривню. Щоб потім скупити бакс за рахунок стада...))) Бо дефіцит бюджету шалений, а МВФ та інші гроші ідіотам давати не хочуть. Осінь-Зима буде цікава. Без газу бо буба "найвеличніший політик". з дефолтом під ялинкою, пардон під табуретом бо як зараз ліса стрежуть то ялинок не бачити ще довго(лишень штучні, якщо встиг купити при баризі). Хоча за три роки Україна повинна буде, покрита лісом)))
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14.06.2021 09:10
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...В частности, Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций....
При этом НБУ не покупал валюту.

"....дала, не дала - не могу понять...
Источник: https://biz.censor.net/n3270936
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11.06.2021 19:33 Відповісти
В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.Источник: https://biz.censor.net/n3270936

кто ж вышел с интервенцией, шо бакс покатился???)))
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11.06.2021 19:52 Відповісти
Гривну покатили....
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12.06.2021 02:02 Відповісти
Долар має бути по 12 грн!
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12.06.2021 15:56 Відповісти
Ну якби ж не Гонтарєва(протеже однотурового, реготавшого із Туском на річницю Небесної Сотні)) була найкрашшшчим банкіром свого часу
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12.06.2021 20:48 Відповісти
Якби не вона то гривні взагалі б скоріше за все не було. Всі банки б оголосили дефолт коли стадо із твоїм рівнем інтелекту побігло б знімати гроші яких у банків насправді не було, ну і взагалі все було б дуже хреново.
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14.06.2021 01:51 Відповісти
А чего ты мне тыкаешь, как мусор из райотдела, так убедительней? Ты же специалист по экономике, Не менее двух ВО. Лерка с Петькой завалили кучу банков, ту же системную Дельту поимели неслабо, хотя врали до последнего о национализации.
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14.06.2021 22:21 Відповісти
Всі ці банки завалив овоч і ви які його обрали.
Ти думаєш що банки петька просто так закривал? Із вредності? Насправді причина була в тому що всі ці банки видали кредитів овочу і сім'ї, кредитів які ніхто вертати не планував, як наслідок у цих банків просто не було грошей щоб віддати людям ті гроші які люди клали в банк на рахунки. А обвал курсу якраз заставив стадо бігти в банки забирати гроші, гроші яких в банках вже не було.
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14.06.2021 22:48 Відповісти
А чого не по 60 копійок? Які ж ви далекі від економіки.
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14.06.2021 01:49 Відповісти
ЕВРЕИ СЕЮТ АЛЧНОСТЬ И ДРУГИЕ ПОРОКИ !!!
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12.06.2021 16:56 Відповісти
Штучно опустити гривню. Щоб потім скупити бакс за рахунок стада...))) Бо дефіцит бюджету шалений, а МВФ та інші гроші ідіотам давати не хочуть. Осінь-Зима буде цікава. Без газу бо буба "найвеличніший політик". з дефолтом під ялинкою, пардон під табуретом бо як зараз ліса стрежуть то ялинок не бачити ще довго(лишень штучні, якщо встиг купити при баризі). Хоча за три роки Україна повинна буде, покрита лісом)))
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14.06.2021 09:10 Відповісти

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