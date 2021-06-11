Нацбанк скупил за неделю на межбанке $375 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн.

В частности, Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций по единому курсу, еще $20 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи, передает Интерфакс-Украина.

При этом НБУ не покупал валюту.

В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $705,5 млн, продал $70 млн.

Как сообщалось, на прошлой неделе регулятор выкупил на межбанке $40 млн.

При этом в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего, в апреле, продал интервенций на $50 млн.

В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.