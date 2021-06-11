Киевсовет разрешил застроить высотками 32 гектара территории бывшего агрокомбината
Киевский городской совет одобрил проект детального плана территорий (ДПТ) Минского массива в Оболонском районе Киева, предусматривающий строительство 19 высотных жилых домов на территории бывшего агрокомбината "Пуща-Водица" площадью 31,75 га.
Это решение на заседании Киевсовета 10 июня поддержали 66 депутатов, передает Liga.net.
Решение поддержали депутаты от партий "Удар", ОПЗЖ, "Батькивщины" и 20 депутатов от "Европейской солидарности".
ДПТ предполагает строительство в районе ул. Кондратюка 19 жилых домов высотой более 16 этажей общей площадью 366 240 кв. м. Ожидается, что в них будет жить 11,43 тыс. человек.
Согласно ДПТ, доля жилищной застройки всей территории вырастет до 26,3% или 24,84 га (против 0,12% или 0,11 га сейчас). Также предполагается строительство школ на 1500 мест и дошкольных учреждений на 420 мест.
Согласно проекту ДПТ, инвестором застройки выступает ООО "Датолит". Эта компания связана со столичным девелопером "Столица групп" Владиславы Молчановой и с депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.
Сегодня в границах ДПТ расположен, в частности, агрокомбинат "Пуща-Водица", КП "Святошинское лесопарковое хозяйство" и гаражно-строительный кооператив "Минский".
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В этот же день под стенами КМДА проходил митинг против утверждения ДПТ Минского массива. Также на сайте КМДА была опубликована петиция с требованием снять с рассмотрения ДПТ Минского массива. Она собрала более 3000 подписей.
В свою очередь секретарь киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил, что утверждение ДПТ Минского массива принесет порядка 500 млн грн, сообщает пресс-служба Киевсовета.
Чиновник уточнил, что на этой территории планируется строительство трех учреждений дошкольного образования (двух пристроенных и одного отдельного), а также комплекса учреждения среднего образования с заведением профессионального образования.
Также на первых этажах небоскребов должны быть расположены амбулатории семейного врача, что, по мнению Бондаренко, улучшит доступность медицинского обслуживания для жителей района.
Как сообщалось, в мае депутаты Киевсовета утвердили решение, позволяющее застройщикам самостоятельно разработать 219 Детальных планов территории (ДПТ), без учета Генплана, который до сих пор не утвержен.
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