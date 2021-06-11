СБУ обнаружила в Украине нелегальную сеть call-центров российского "Яндекса"

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность сети call-центров в Кропивницком и Кривом Роге, которые оказывали услуги коммерческим структурам, официально зарегистрированным в стране-агрессоре и в оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в том числе call-центры обслуживали российскую компанию "Яндекс", в отношении которой в Украине введены санкции.

"Оперативники спецслужбы также установили, что операторы call-центров собирали информацию о персональных данных, реквизиты платежных карточек и средства доступа к банковским счетам, электронных денег и электронных платежных систем своих украинских клиентов. Проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора", – сказано в сообщении.

Как установило следствие, эти call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом, они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет. При этом организаторы привлекали к работе до 150 операторов, которые работали в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях call-центров правоохранители изъяли более 100 магнитных носителей информации, 120 персональных компьютеров с программным обеспечением российской компании "Яндекс", 4 сервера, документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные фискальными органами РФ.

Одному из организаторов работы call-центров сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения. Досудебное следствие продолжается, добавили в СБУ.