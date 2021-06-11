ЕБРР выделил Horizon Capital $10 миллионов для фонда прямых инвестиций в Украину

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил $10 млн в ориентированный на Украину фонд прямых инвестиций Horizon Capital Growth Fund II под управлением Horizon Capital.

Как сообщает банк, соответствующий проект совет директоров одобрил 14 апреля, а к настоящему времени уже подписаны все необходимые документы, передает Интерфакс-Украина.

Общий объем фонда, согласно материалам, составляет $258,29 млн.

ЕБРР уточняет, что Horizon Capital Growth Fund II сформирован для поддержки отдельных компаний, в которые инвестировал другой фонд из портфеля Horizon Capital – Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II).

Horizon Capital – крупная инвестиционная компания, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн, среди которых WNISEF (с капиталом $150 млн), EEGF ($132 млн), EEGF II ($370 млн) и EEGF IІI ($200 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси.

В настоящее время у компании два партнера-учредителя – CEO Елена Кошарная (Lenna Koszarny) и глава инвесткомитета Джеффри Нил (Jeffrey C. Neal). Офисы компании расположены в Киеве и Чикаго.