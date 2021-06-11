SkyUp запустит авиарейсы на греческий курорт Салоники
Авиакомпания SkyUp со 2 июля запускает рейсы из Киева в Салоники.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что сначала маршрут будет доступен только раз в неделю – по пятницам. Однако, с 13 июля самолеты будут летать и по вторникам.
Салоники – известный курорт и второй по величине город Греции после Афин. Город расположен на побережье залива Эгейского моря.
Напомним, с 27 мая SkyUp начал летать из Киева в турецкий Измир.
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