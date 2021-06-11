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SkyUp запустит авиарейсы на греческий курорт Салоники

SkyUp запустит авиарейсы на греческий курорт Салоники

Авиакомпания SkyUp со 2 июля запускает рейсы из Киева в Салоники.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сначала маршрут будет доступен только раз в неделю – по пятницам. Однако, с 13 июля самолеты будут летать и по вторникам.

Салоники – известный курорт и второй по величине город Греции после Афин. Город расположен на побережье залива Эгейского моря.

Напомним, с 27 мая SkyUp начал летать из Киева в турецкий Измир.

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Греція (211) авіасполучення (2487) SkyUp (299)


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