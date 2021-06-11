Прокуратура передала в суд дело о растрате 520 миллионов руководством "ЮСБ Банка"

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора в суд направили обвинительный акт относительно главы и советника главы правления ЧАО "Юнион Стандарт Банк" по факту растраты 521 млн грн банковских средств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование установило, что должностные лица банка выдали ничем не подтвержденные заведомо невыгодные кредиты предприятиям с признаками фиктивности. Таким образом растрачено более 521 млн средств банка.

"Относительно еще одного фигуранта уголовного производства – главы наблюдательного совета банка – в компетентные органы Республики Польша направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, действия должностных лиц ПАО "ЮСБ Банк" ("Юнион Стандарт Банк") нанесли финучреждению ущерб почти на 700 млн грн и привели к наступлению неплатежеспособности банка.

"Фактически "выведенных" средств, хватило бы для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме: общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 525,4 млн грн", – отмечали в Фонде.

Напомним, правление НБУ в октябре 2015 года отнесло "ЮСБ Банк" к категории неплатежеспособных за махинации с наличными средствами в отделениях банка.

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов "ЮСБ Банк" занимал 77 место (799,4 млн грн) среди 127 действовавших в стране банков.

По состоянию на 11 июня 2015 года, конечными акционерами банка было указано 27 физических лиц, ни одному из которых не принадлежало более 10% акций финучреждения.