КШЭ Милованова начала предоставлять услуги "Энергоатому" еще до завершения тендера

Еще до завершения тендера НАЭК "Энергоатом" на предоставление услуг по повышению квалификации персонала группа руководителей госпредприятия уже начала проходить обучение в Киевской школе экономики, которая является участником этого тендера.

Об этом сообщил сам президент КШЭ Тимофей Милованов, опубликовав 10 июня фотографию группы лидеров "Энергоатома" на занятии в КШЭ на тему "Источники власти в организациях", обратили внимание Наші гроші.

Милованов добавил, что рассказал участникам занятия об идее создать фонд зарплат и центр качества образования для школьных учителей вместе с "Метинвестом" Рината Ахметова. Никаких данных по оплате этого обучения Милованов не обнародовал.

В то же в "Прозорро" нет данных о действующих договорах "Энергоатома" с КШЭ за последнее время. Только в прошлом году госпредприятие заказывало короткое дневное дистанционное обучение специалистов по публичным закупкам "Энергоатома" для десяти человек за 98 тыс. грн, а "РАЭС" – для одного человека за 11 тыс. грн.

Вместе с тем "Энергоатом" прямо сейчас проводит тендер на обучение своих топ-менеджеров ожидаемой стоимостью 8 млн грн. Как сообщается в системе "Прозорро", заявки на участие в тендере подали "Киевская школа экономики" Милованова и ООО "Академия ДТЭК" Ахметова.

Тематика этого обучения сопоставима с темой занятия, которое КШЭ уже провела для "Энергоатома".

Так, на тендере заказывают услуги обучения по темам: операционный и проектный менеджмент, финансовый и управленческий учет, управленческая экономика, организационное поведение, лидерство и управление персоналом, стратегический маркетинг, стратегическое планирование, управление рисками и изменениями, работа над проектами. Программа для менеджеров среднего звена включает управление процессами, управление в мультипроектной среде, управление в кросс-культурном контексте, корпоративные финансы, дизайн-мышления и инновации:

топ-менеджеров будут учить управленческим дисциплинам программы MBA (Master of Business Administration) в объеме до 500 академических часов;

менеджеров среднего звена – эффективному владению инструментами для анализа рынка и управления активами, построения связи с органами государственной власти и возможностей презентации компании в публичной плоскости и эффективного взаимодействия с медиа в объеме до 200 академических часов.

Согласно условиям тендера, будущий победитель должен предоставлять услуги аудиторно и дистанционно с сентября 2021 года по июнь 2023 года, то есть два учебных года. Аукцион запланирован на 6 июля.

Основателем частного учреждения "Университет "Киевская школа экономики" (КШЭ) указан одноименный благотворительный фонд "Киевская школа экономики", который в свою очередь зарегистрирован на корпорацию "Экономикс Эдьюкейшн Энд Ресерч Консорциум" (США).

Основанная в 2010 году "Академия ДТЭК" через ООО "ДТЭК" и "DTEK B.V." (Нидерланды) принадлежит Ринату Ахметову. В этом году она получила первый господряд на 1,6 млн грн.