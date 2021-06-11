Фонд гарантирования выставил на продажу заложенный в банке Фурсина газопровод

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на электронном аукционе право требование по кредитному договору между физлицом и ликвидируемым АО "Мисто Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 18 июня в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что общая сумма задолженности по договору и начальная цена лота составляет 32,5 млн грн. Обеспечением выполнения обязательств по кредитному договору выступают:

межпромышленный газопровод высокого давления 5,5 Мпа, длинной в 8,2 км, с крановым узлом, проложенный под землей от установки комплексной подготовки газа Сахалинского газоконденсатного месторождения Краснокутского района Харьковской области. Диаметр трубопровода – 219х8 мм. Отмечается, что трубопровод имеет врезку к магистральному газопроводу;

земельный участок площадью 0,6 га, расположенный в Бориспольском районе Киевской области.

Торги пройдут по английской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи актива, будут направлены на расчет с кредиторами банка.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.