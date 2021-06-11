Госкосмос купил еще один телескоп для исследования космоса за 3 миллиона

Национальный центр управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства 4 июня по результатам тендера заказал ЧП Вербицкий Сергей Иванович телескоп за 3,08 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года в Западный центр радиотехнического наблюдения в Мукачево поставят телескоп типа 3. Это станция оптико-электронного наблюдения, предназначенная для получения координатных измерений и оценок блеска космических объектов в интересах Системы контроля и анализа космической обстановки (СКАКО).

Она должна обеспечить:

автоматизированное наведение визирной оси телескопической системы на участок звездного неба с определенными координатами;

наблюдение космических аппаратов на низких, средних и геостационарных орбитах;

регистрацию оптических изображений (съемку) участков звездного неба высокочувствительными высокоскоростными элементами (камерами с матрицей типа ПЗС или КМОП), обработку серии всех кадров и определение оценок координат космических объектов в Международной небесной системе координат (International Celestial Reference System, ICRS);

получение интегральных фотометрических измерений космических объектов.

Комплект телескопа должен включать экваториальную монтировку с системой управления, оптическую систему с устройствами регистрации, автоматизированное рабочее место с соответствующим специализированным софтом, а также систему укрытия и систему видеонаблюдения.

Производитель в тендерном предложении и договоре не указан. Гарантия составляет год.

Стоимость договора на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,1 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было тернопольское ООО "Универст Лтд". Его учредителями являются Игорь Петрушин, Игорь Пастернак, Виктор Скочило, заведующий кафедрой конструирования машин НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" Юрий Данильченко и покойный Роман Гевко, который был заведующим кафедрой менеджмента биоресурсов и природопользования ТНЭУ.

Предприниматель Сергей Вербицкий зарегистрирован как СПД в 2008 году в Тернополе.

Как сообщалось, осенью 2018 года Госкосмос уже приобрел у Вербицкого телескоп типа 1 за 3,18 млн грн, а у "Универст Лтд" – телескоп типа 2 за 1,29 млн грн. Они предназначались для других центров.