"Нафтогаз" назначил нового директора по персоналу

НАК "Нафтогаз Украины" назначил директором по управлению персоналом и социальной политике Елену Бойченко.

Как сообщает пресс-служба компании, ранее Бойченко занимала должность директора консалтингового направления Human Capital Advisory Services в Deloitte в Украине.

В "Нафтогазе" отмечают, что Бойченко имеет 16-летний опыт в сфере управления персоналом. В частности, за время работы в компаниях "большой четверки" внедрила ряд масштабных проектов в сфере трансформации функций управления персоналом.

Как сообщалось, в мае начальником департамента управления персоналом и социальной политики НАК "Нафтогаз Украины" был назначен бывший заместитель главы Национального банка Украины Роман Борисенко.

В мае в "Нафтогазе" также сообщили о назначении на должность советника главы правления компании Мирона Василика, а на должность руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти – Романа Супруна.

Соответствующие должности в "Нафтогазе" ранее занимали Лана Зеркаль и Алена Осмоловская, которые решили прекратить свою работу в компании.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.