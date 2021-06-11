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Украина получит $2,7 миллиарда за счет допэмиссии МВФ до конца года, – J.P.Morgan

Украина получит $2,7 миллиарда за счет допэмиссии МВФ до конца года, – J.P.Morgan

Аналитики J.P.Morgan прогнозируют получение Украиной $3 млрд до конца 2021 года.

Согласно региональному отчету банка, аналитики ожидают увеличения международных резервов до $32,5 млрд – за счет обусловленного превышением притока валюты над ее оттоком роста валютных резервов на $0,6 млрд и допэмиссии СПЗ на $2,7 млрд со стороны МВФ, передает Интерфакс-Украина. 

Авторы отчета прогнозируют поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

Эксперты полагают, что президент и правительство Украины заинтересованы как можно скорее выполнить все необходимые условия Фонда, чтобы получить транш до начала осени, когда будет обсуждаться бюджет на 2022 год. В то же время они оценивают в 20-30% риск того, что необходимые для транша законы не будут приняты до летнего перерыва и сотрудничество с МВФ может возобновиться лишь в конце этого года или в следующем.

В отчете указывается, что прогресса в принятии антикоррупционного и судебного законодательства, необходимого по условиям программы stand by, пока нет, но ожидается изменение ситуации до конца июня.

Аналитики J.P.Morgan, в частности указывают, что на прошлой неделе парламент принял поправку о наказании за ложное е-декларирование, однако документ раскритиковало Национальное агентство по предотвращению коррупции, в основном из-за нескольких поправок, позволяющих госслужащим не декларировать активы в собственности членов их семей. По их мнению, такая критика – негативный сигнал для сотрудничества с МВФ, в то же время вето президента Украины Владимира Зеленского на него вселяет уверенность в поддержке главой государства антикоррупционных инициатив.

Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2021 года составили $27,84 млрд по сравнению с $29,11 млрд на начало этого года.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
валютний резерв (193) МВФ (1743)


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