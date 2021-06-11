Кабмин потратит 200 тысяч на закупку техники для фотографирования Шмыгаля

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров намерен купить технику для проведения фото- и видеосъемки официальных мероприятий с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля общей ожидаемой стоимостью 195,7 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тендерной документации, планируется купить фотоаппарат CANON EOS R6 Body стоимостью 86,8 тыс. грн.

Кроме того, планируется закупка дополнительной техники для фото- и видеосъемки мероприятий с участием премьера: пять светодиодных панелей за 72,8 тыс. грн, два петличных микрофона за 26,5 тыс. грн и адаптер для фотоаппарата за 9,6 тыс. грн.

Как сообщалось, летом 2020 года госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" Министерства культуры и информационной политики заказало услуги по производству видеороликов стоимостью 95 тыс. грн об инициативах и реформах правительства Дениса Шмыгаля.