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Пассажиропоток украинских авиакомпаний вырос с начала года на 23%, – Госавиаслужба

Пассажиропоток украинских авиакомпаний вырос с начала года на 23%, – Госавиаслужба

Украинские авиакомпании за пять месяцев 2021 года обслужили 2,42 млн человек, что на 22,6% выше показателя за аналогичный период 2020 года.

Как сообщает Государственная авиационна служба, в международном сообщении перевезено 2,22 млн человек, что на 25% больше, чем годом ранее, передает Интерфакс-Украина. 

При этом за январь-май 2021 года авиакомпании выполнили 21,3 тыс. коммерческих рейсов (рост на 17%), в том числе 16,9 тыс. международных (+10,5%).

Кроме того, украинские аэропорты в январе-мае 2021 года обслужили 3,86 млн пассажиров, что на 5% меньше, чем за первые пять месяцев 2020 года. В международном сообщении пассажиропоток аэропортов за указанный период сократился на 5,6% - до 3,460 млн чел.

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
аеропорт (1161) Державіаслужба (184) пасажиропотік (540)


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