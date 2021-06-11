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Фонд гарантирования выставит на продажу пул активов "Родовид Банка" за 220 миллионов

Фонд гарантирования выставит на продажу пул активов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на открытый электронный аукцион пул активов ликвидируемого АО "Родовид Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 30 июня в системе Prozorro.Продажи.

Пул активов состоит из прав требования по пяти кредитам физлиц и шести квартир в центре Киева. Общая сумма задолженности по кредитам составляет 183,3 млн грн. В обеспечении по кредитам – четыре земельных участка общею площадью около 3,5 га в Обуховском районе Киевской области и финансовая порука физлица.

Квартиры, которые вошли в состав пула, расположены на центральных улицах столицы, а именно на улицах Пушкинская и Крещатик. На все квартиры наложен арест в рамках уголовного производства.

Начальная цена лота – 220,7 млн грн. Торги состоятся по голландской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи активов, будут направлены на расчет с кредиторами "Родовид Банка".

Автор: 

Джерело:  Фонд гарантирования вкладов физлиц
аукціон (1334) банки (6937) Родовід (39) Фонд гарантування вкладів (1447)


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