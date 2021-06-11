Налоговая милиция проводит обыски в офисе "Нафтогаза" (обновлено)

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) проводят ряд обысков в помещениях НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба ГФС, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

"Начиная с октября 2015 года по настоящее время, должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ПАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС", – сообщают в налоговой милиции.

ГФС утверждает, что за период расследования собрала достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

"Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали Энергетической таможни ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа. При этом, в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ГФС. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена ​​в ходе судебно-экономической экспертизы", – сказано в сообщении.

В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский отметил, что компания сотрудничает со следственными органами.

Напомним, в феврале 2018 года Энергетическая таможня ГФС выставила на то время главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву два штрафа на 7 и 1,3 млрд грн за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у "Газпрома" в 2015 году, что привело к неуплате НДС на суму 2,75 млрд грн. ГФС указывала, что "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи.

НАК объяснял это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, которые несанкционированно поставляются им на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей. Эти объем "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный российской компанией акт. Позицию "Нафтогаза" подтвердил Стокгольмский арбитраж.

В итоге суды отменили выставленные ГФС штрафы в отношении Коболева по этому делу.

Напомним, "Нафтогаз" прекратил поставку газа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей 19 февраля 2015 ггода. С того времени поставки газа на эту территорию осуществляет российский "Газпром" и до 2018 года выставлял счета по его оплате "Нафтогазу".

Украинская компания не признает эти поставки, поскольку они осуществляются без ее контроля и ведома. Этот газ был предметом спора в Стокгольмском арбитраже арбитраж встал на сторону украинской компании. После вынесения решения арбитражем, "Газпром" прекратил выставлять "Нафтогазу" счета за этот газ.