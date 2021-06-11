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Налоговая милиция проводит обыски в офисе "Нафтогаза" (обновлено)

Налоговая милиция проводит обыски в офисе

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) проводят ряд обысков в помещениях НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба ГФС, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

"Начиная с октября 2015 года по настоящее время, должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ПАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС", – сообщают в налоговой милиции.

ГФС утверждает, что за период расследования собрала достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

"Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали Энергетической таможни ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа. При этом, в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ГФС. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена ​​в ходе судебно-экономической экспертизы", – сказано в сообщении.

В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский отметил, что компания сотрудничает со следственными органами.

Напомним, в феврале 2018 года Энергетическая таможня ГФС выставила на то время главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву два штрафа на 7 и 1,3 млрд грн за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у "Газпрома" в 2015 году, что привело к неуплате НДС на суму 2,75 млрд грн. ГФС указывала, что "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи.

НАК объяснял это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, которые несанкционированно поставляются им на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей. Эти объем "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный российской компанией акт. Позицию "Нафтогаза" подтвердил Стокгольмский арбитраж. 

В итоге суды отменили выставленные ГФС штрафы в отношении Коболева по этому делу.

Напомним, "Нафтогаз" прекратил поставку газа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей 19 февраля 2015 ггода. С того времени поставки газа на эту территорию осуществляет российский "Газпром" и до 2018 года выставлял счета по его оплате "Нафтогазу".

Украинская компания не признает эти поставки, поскольку они осуществляются без ее контроля и ведома. Этот газ был предметом спора в Стокгольмском арбитраже арбитраж встал на сторону украинской компании. После вынесения решения арбитражем, "Газпром" прекратил выставлять "Нафтогазу" счета за этот газ.

Автор: 

міліція (4) Нафтогаз (3303) обшук (605) ДФС (1512)


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Топ коментарі
+3
100%. этот газ в статусе арестованного имущества в счет судебных исков. после окончания, и решения суда, можно растаможить. ишак теперь начнет кукарекать, что Коболева уволили за коррупцию - для быдла73 популярная песня.
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11.06.2021 16:46
+3
Ну если газ поставоялся в ОРДЛ, на не подконтрольную территорию подтвержденый Стокгольмским орбитражем,за пределами таможенной территории то какой же жто импорт,какие налоги?, там где надо когла воруют и воровство в затраты берут они не видят, когда закупают за гос.счет в том же Нафтогазе, на строительстве дорог, на Укрзализныце да и везде, а когда не надо они давят экономику,- ну вредители какие то.
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11.06.2021 20:20
+3
Податкова міліція це незаконне озбройне злочинне угрупування яке займається лише вимаганням коштів з бізнесу
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12.06.2021 10:26
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********* цирк!
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11.06.2021 16:21 Відповісти
100%. этот газ в статусе арестованного имущества в счет судебных исков. после окончания, и решения суда, можно растаможить. ишак теперь начнет кукарекать, что Коболева уволили за коррупцию - для быдла73 популярная песня.
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11.06.2021 16:46 Відповісти
Ну если газ поставоялся в ОРДЛ, на не подконтрольную территорию подтвержденый Стокгольмским орбитражем,за пределами таможенной территории то какой же жто импорт,какие налоги?, там где надо когла воруют и воровство в затраты берут они не видят, когда закупают за гос.счет в том же Нафтогазе, на строительстве дорог, на Укрзализныце да и везде, а когда не надо они давят экономику,- ну вредители какие то.
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11.06.2021 20:20 Відповісти
Этих вредителей 73% населения. С этим балластом развитие невозможно.
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13.06.2021 12:03 Відповісти
Вже й міліція повернулась в Україну?
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12.06.2021 05:31 Відповісти
Есть такая хорошая штука - гугл. Если научиться им пользоваться, то можно узнать, что в структуре ГФС налоговая милиция как была, так и осталась доьвступления в силу закона о Бюро экономической безопасности. И это лишь ничтожная доля всего того массива интереснейшей информации, которую могут получить пользователи гугла. Удачи вам!
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12.06.2021 09:31 Відповісти
can you try one more time?
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13.06.2021 15:58 Відповісти
нет, читайте текст выше. Без этого шага вы никогда не приблизитесь к миру гугла.
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15.06.2021 08:58 Відповісти
Податкова міліція це незаконне озбройне злочинне угрупування яке займається лише вимаганням коштів з бізнесу
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12.06.2021 10:26 Відповісти
Зелені довпойопи продовжують руйнування держави...
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12.06.2021 11:06 Відповісти
де результат
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12.06.2021 15:01 Відповісти
Ви не бачите? 😲 Перегляньте податкові декларації народних слуг! 😊
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13.06.2021 01:41 Відповісти

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