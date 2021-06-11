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ГБР обнаружило масштабную незаконного ввоза евроблях через таможню

ГБР обнаружило масштабную незаконного ввоза евроблях через таможню

Следователи Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, который брал взятки с граждан Украины и иностранцев за ввоз автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

"Установлено, что пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей в режиме временного ввоза без соответствующих оснований и документов. За каждое "оформленное" авто он брал $600. Следователи ГБР задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Начальнику подразделения сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.

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Джерело:  ГБР
авто (4095) євробляхи (101) ДБР (491)


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