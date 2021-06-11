"Нафтогаз" может создать холдинг в сфере теплоснабжения, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" может рассмотреть вариант создания субхолдинга для трансформации свих активов в сфере теплоснабжения.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ходе вэбинара U.S. - Ukraine Business Council, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем искать или мы будем расширять нашу тепловую сторону бизнеса, возможно, развивая в отдельный субхолдинг", – сказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" уточнил, что в свою очередь это направление может включать в себя три направления: производство биометана (BMS production), энергоэффективность и теплоснабжение (ТКЭ и ТЭЦ).

Витренко подчеркнул, что, возможно, энергоэффективность даже более важное направление, чем производство газа. По его мнению, многое должно быть сделано в повышении энегоэффективности районного отопления, начиная с индивидаульных теплопунктов и завершая переключением на биометан.

Глава компании добавил, что "Нафтогаз" будет приветствовать партнерство с иностранными компаниями и иностранными инвесторами в этом направлении.

Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление "Нафтогаза" 6 государственных ТЭЦ: имущественного комплекса госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО "Днепровская ТЭЦ".

Осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", уже были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.

Однако в декабре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против передачи этих ТЭЦ "Нафтогазу", назвав приоритетной задачей их приватизацию.