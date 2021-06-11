Израиль решил исключить Украину из списка запрещенных для полетов стран

11 июня правительство Израиля одобрило продление действующих в настоящее время правил выезда из страны до 27 июня 2021 года.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

При этом решено с 15 июня исключить Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, в которые запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска"). Россия пока в этом списке останется.

Кроме того, решено продлить срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменить запрет на проход в пассажирский терминал "второстепенных" сопровождающих. Будет отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс, введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами.

Изменения вступят в силу с понедельника, 14 июня, сообщает пресс-служба главы правительства страны.

В настоящий момент "странами максимального риска" властями Израиля названы девять государств: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Аргентина, Украина и Россия. Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля – кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах. Все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из этих стран, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи. Разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз.

Как сообщалось, правительство Израиля с 3 мая запретило выезд своим гражданам в Украину, Турцию, Эфиопию, Индию, Бразилию, Южную Африку и Мексику в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19.