Курс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года (обновлено)

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 июня, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,0452 грн/$, тогда как в полдень четверга это значение составляло 27,10 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни было выше уровня 27,05 грн/$ почти год тому назад – 10 июля 2020 года.

По итогам торгов на межбанке Национальный банк установил на понедельник, 14 июня, официальный курс гривни на уровне 27,0404 грн/$, укрепив его на 7 копеек.