Курс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года (обновлено)
В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 июня, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,0452 грн/$, тогда как в полдень четверга это значение составляло 27,10 грн/$.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни было выше уровня 27,05 грн/$ почти год тому назад – 10 июля 2020 года.
По итогам торгов на межбанке Национальный банк установил на понедельник, 14 июня, официальный курс гривни на уровне 27,0404 грн/$, укрепив его на 7 копеек.
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+13 Макс Полиграф
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+12 kelt kant
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За последние 7 лет в страну только официально ввезли под 100 000 000 000 долларов (сто миллиардов),неофициально в разы больше.
Вывоз валюты уменьшился в разы - нефть/газ подешевели, туризм упал в разы.
Эти деньги их семьи несут в банки/обменники , если бы НБУ не печатал деньги эшелонами - курс был бы в районе 10 грн , все украинцы в три раза богаче - но этого никто не позволит ....
кровь из глаз. что вы там курите на своей ферме??
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs
особо для такие имбицилов как ты, смотри пруф дальше
саме твій коломойский винен в паддінні гривні, коли грабував приватбанк та виводив гроші на офшорні рахунки (у т.ч. на рахунки зеленского!):
навіть зараз якщо скупити в Україні 5.5 мдрд.долл за 2 місяці - гривня впаде до 35..45.. (й це при ЗВР в 28 млрд.дол - які накопили саме при Порошенко!),
а тоді у України було лише 4-5 млрд.долл ЗВР, з яких тільки 1,3..2 млрд дол саме валюта..
Ще раз: при 2 млрд.долл валюти в ЗВР - скупити 5.5 млрд.. що й привело до паддіня гривни з 14 до 40.. після чого Нацбанк зміг остановити паддіня та повернути гривну до 21..26 грн/долл
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1545352/1545352_600.jpg
курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40... За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 5 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.
Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..И да, напомню зебилам что ЗВР Украины осенью 2014 был около 5 млрд.долл. из которых 1,3...2.0 млрд.долл - в виде валюты..
Но для тупых зебилов - это за гранью понимания
ты бы в школе сначала доучился, а потом уже тут блистал умом!
вас в Канаде чего волнует что там считают большинство других стран ЕС?
Свои отсутствуют? Гагарин-то давно помер...