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Курс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года (обновлено)

Курс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года (обновлено)

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 июня, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,0452 грн/$, тогда как в полдень четверга это значение составляло 27,10 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни было выше уровня 27,05 грн/$ почти год тому назад – 10 июля 2020 года.

По итогам торгов на межбанке Национальный банк установил на понедельник, 14 июня, официальный курс гривни на уровне 27,0404 грн/$, укрепив его на 7 копеек.

Автор: 

гривня (1525) курс (1475) Міжбанк (328) НБУ (9230)


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Топ коментарі
+13
5 ярдов вывел из страны беня (у другие банковские жулики поменьше сравнимую сумму) - а курс в три раза опустил петя! какие ж вы дебилы одноклеточные
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11.06.2021 20:07
+12
все очень просто - Минфин еще 18 мая выставил на продажу Облигации внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму 14 миллиардов 158 миллионов гривень под разные сроки погашения и под разные процентные ставки... фактически на вышеуказанную сумму команда зеленых новых лиц взяла в долг под проценты... поэтому курс и отреагировал условным "укреплением" гривни. Выпускники "трускавецкой школы ИкАномики" так уже поступали, в 2019 г. сразу после прихода к власти, уронив тогда цену бакса до 23.5 под радостные повизгивания зеленого лохтората... а чуть позже получили падение экономики включая обвал промышленного производства, сокращение рабочих мест, закрытие предприятий, невозврат кредитов предприятиями и тд., причем было все это еще ДО коронавирусной пандемии - экономика отреагировала уже к концу 2019 г. Экономика это вам не членом по роялю стучать, тут думать надо...
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11.06.2021 21:18
+11
очень печально что вы незнакомы с реалиями - заробитчане едут и работают три месяца нелегально. после чего возвращаются, и снова едут через три месяца снова.
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11.06.2021 20:08
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Либо это зашквар Зеленского, либо перемога и личная заслуга Порошенко, либо и то и другое одновременно.
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11.06.2021 19:27 Відповісти
Косвенно - Порошенко , безвиз дал возможность заробитчанам пересылать валюту в страну.
За последние 7 лет в страну только официально ввезли под 100 000 000 000 долларов (сто миллиардов),неофициально в разы больше.
Вывоз валюты уменьшился в разы - нефть/газ подешевели, туризм упал в разы.
Эти деньги их семьи несут в банки/обменники , если бы НБУ не печатал деньги эшелонами - курс был бы в районе 10 грн , все украинцы в три раза богаче - но этого никто не позволит ....
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11.06.2021 19:49 Відповісти
Но с другой стороны- тот же Порошенко в один день опустил гривну в ТРИ раза , сделав всех украинцев беднее во столько же раз - этого ему люди никогда не простят....
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11.06.2021 19:52 Відповісти
5 ярдов вывел из страны беня (у другие банковские жулики поменьше сравнимую сумму) - а курс в три раза опустил петя! какие ж вы дебилы одноклеточные
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11.06.2021 20:07 Відповісти
что?? курс в три раза опустил петя!

кровь из глаз. что вы там курите на своей ферме??

https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs

особо для такие имбицилов как ты, смотри пруф дальше
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12.06.2021 10:20 Відповісти
зебілам зомбоящик заменив мосх...
саме твій коломойский винен в паддінні гривні, коли грабував приватбанк та виводив гроші на офшорні рахунки (у т.ч. на рахунки зеленского!):


навіть зараз якщо скупити в Україні 5.5 мдрд.долл за 2 місяці - гривня впаде до 35..45.. (й це при ЗВР в 28 млрд.дол - які накопили саме при Порошенко!),

а тоді у України було лише 4-5 млрд.долл ЗВР, з яких тільки 1,3..2 млрд дол саме валюта..

Ще раз: при 2 млрд.долл валюти в ЗВР - скупити 5.5 млрд.. що й привело до паддіня гривни з 14 до 40.. після чого Нацбанк зміг остановити паддіня та повернути гривну до 21..26 грн/долл
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1545352/1545352_600.jpg Курс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года - Цензор.НЕТ 7818
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12.06.2021 21:00 Відповісти
шо там по курсу 10?? тебе твой пан обещал
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12.06.2021 10:21 Відповісти
еще раз, для особо тупых ватников:
курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40... За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 5 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.
Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..Курс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года - Цензор.НЕТ 7691И да, напомню зебилам что ЗВР Украины осенью 2014 был около 5 млрд.долл. из которых 1,3...2.0 млрд.долл - в виде валюты..
Но для тупых зебилов - это за гранью пониманияКурс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года - Цензор.НЕТ 9673
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12.06.2021 21:02 Відповісти
А, так это оказывается Беня и Зеля обвалили в 2014-2015 годах гривню, скупив все баксыКурс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года - Цензор.НЕТ 7905
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13.06.2021 21:30 Відповісти
НБУ не печатает деньги, тем более эшелонами
ты бы в школе сначала доучился, а потом уже тут блистал умом!
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11.06.2021 20:06 Відповісти
Очень печально, что у вас не было возможности воспользоваться безвизом. Иначе вы бы знали, что безвиз дает право только путешествовать по странам ЕС. Разрешение на работу ,в большинстве случаев, надо получать не зависимо от безвиза . Таким образом Порошенко не имеет никакого отношения к возможность заробитчан пересылать в старану валюту.
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11.06.2021 20:06 Відповісти
очень печально что вы незнакомы с реалиями - заробитчане едут и работают три месяца нелегально. после чего возвращаются, и снова едут через три месяца снова.
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11.06.2021 20:08 Відповісти
это что то плохое? тысячи людей смогли прокормить себя и свои семьи!
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11.06.2021 20:25 Відповісти
и хрен с ними!
вас в Канаде чего волнует что там считают большинство других стран ЕС?
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11.06.2021 21:35 Відповісти
Оно не с Канады а с зелёной ботоферме
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12.06.2021 12:56 Відповісти
кроме этого, поиск работы "на месте" очень упростился с безвизом! не надо получать приглашение от фирмы, а в итоге приехать в рабство. можно сначала приехать и увидеть все условия на месте, и потом уже находясь там оформить разрешение на работу
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11.06.2021 20:10 Відповісти
Кажется только в Польше так ?
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11.06.2021 20:14 Відповісти
Польша - основной рынок труда для украинцев.
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11.06.2021 20:26 Відповісти
все очень просто - Минфин еще 18 мая выставил на продажу Облигации внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму 14 миллиардов 158 миллионов гривень под разные сроки погашения и под разные процентные ставки... фактически на вышеуказанную сумму команда зеленых новых лиц взяла в долг под проценты... поэтому курс и отреагировал условным "укреплением" гривни. Выпускники "трускавецкой школы ИкАномики" так уже поступали, в 2019 г. сразу после прихода к власти, уронив тогда цену бакса до 23.5 под радостные повизгивания зеленого лохтората... а чуть позже получили падение экономики включая обвал промышленного производства, сокращение рабочих мест, закрытие предприятий, невозврат кредитов предприятиями и тд., причем было все это еще ДО коронавирусной пандемии - экономика отреагировала уже к концу 2019 г. Экономика это вам не членом по роялю стучать, тут думать надо...
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11.06.2021 21:18 Відповісти
абсолютно согласен набираются долгов как сучки блох , причём с 5-ти и 3-х летним погашением -улавливаете "фишку" , плюс добавляем сюда за счёт уменьшения денежной массы .... и это при инфляции 9,4%..
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12.06.2021 15:17 Відповісти
Крупным иканамистам-аналлитикам - паясняю - для Украины торговая войнва Австралии с Китаем оказалось очень полезной!
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13.06.2021 10:43 Відповісти
Гривня вже ого го яка крепуча
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11.06.2021 20:06 Відповісти
Дерьмо ваша гривна...Вы посмотрите на цены в магазинах, и поймете, что ваша гривна ничто ...
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12.06.2021 00:50 Відповісти
не дерьмо, а средство обагащения жуликов, не обманывайте
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12.06.2021 09:28 Відповісти
у вас в скрепаносном Лаптестане за один бакс ваще уже 72 ***** дают и холопы ваши в "заМкадье", прям за московской кольцевой и аж до Владика, живут ниже уровня нищеты, только на бояру и хватает, так что лучше бы носителям скреп в зеркало почаще смотреться, а не на нашу гривню гавкать, мы тут как-нибудь без свино-собак со своей экономикой разберемся
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12.06.2021 21:30 Відповісти
Привет, Мишаня! Дойчемарка рулит?
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13.06.2021 10:44 Відповісти
Экономика в жопе и крым только на футболках. Зато героям слава ( где-то на каком-то вывороте).
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13.06.2021 09:58 Відповісти
Марик, дварагой, а кокое твоё собачье дело до чужих героев?
Свои отсутствуют? Гагарин-то давно помер...
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13.06.2021 10:46 Відповісти
На россии такие герои, там если копнуть, то по ним электрический стул плачет.
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13.06.2021 15:20 Відповісти

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