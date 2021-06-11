Президент московского ЦСКА принудительно выкупит акции миноритариев своего банка в Украине

Собственники доминирующего пакета акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank) Евгений Гинер (88,9% акций), ООО "Укрправо" (7,07%) и ООО "Компания по управлению активами Реноме-2008" (1,6%) направили миноритарным акционерам банка публичное безотзывное требование о выкупе их акций.

Согласно тексту требования, цена приобретения простых именных акций составляет 15,83 грн за штуку, а привилегированных – 16,49 грн/шт, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, акционеры АО "Первый инвестиционный банк" 1 июня сообщили о концентрации и заявили о праве на выкуп акций у других миноритариев.

По данным НБУ, на 1 января 2021 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка".

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Первый инвестиционный банк" занимал 46 место (2,25 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Напомним, в апреле 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение ООО "Энергопоставка" на покупку более 50% акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank).

Согласно данным Youcontrol, собственником ООО "Энергопоставка" в госреестре указана Неля Костенко. В свою очередь "Энергопоставка" владеет энергосбытовыми компаниями группы VS Energy, которая контролирует облэнерго в Кировоградской, Житомирской, Ривненской, Одесской, Херсонской областях.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии. Однако связь Гинера с новыми формальными владельцами все равно прослеживается через структуру владения российским футбольным клубом ЦСКА.

В декабре 2019 года стало известно, что российская госкорпорация ВЭБ станет владельцем более 75% футбольного клуба ЦСКА в результате конвертации в акции его долга в сумме около $240 млн, віделенного на строительство стадиона и офисного комплекса.