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Шмыгаль анонсировал сокращение 10% госслужащих центральных органов власти

Шмыгаль анонсировал сокращение 10% госслужащих центральных органов власти

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в результате реформы государственного управления предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%", - написал Шмыгаль. 

Также он сообщил, что параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

"Ключевые шаги в реализации проекта обсудили на совещании с Секретариатом Кабмина, Минфином, Минцифрой и нацагентством по вопросам госслужбы. Именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А потом система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - добавил Шмыгаль.

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Джерело:  Telegram
держслужбовці (104) Денис Шмигаль (1470)


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Куда девается 250 000 000 000 долларов каждый год, собранных с населения Украины???
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11.06.2021 13:59 Відповісти
І куди ж вони підуть?
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11.06.2021 16:41 Відповісти
Усім відомо, що усі наукові положення народжувалися у дослідників, що спостерігали за Природою, котра оточує людину. Саме так і виникли закони термодинаміки. Отож, Клаузіус у 1865 році, переніс висновки своїх досліджень "про односторонню спрямованість теплових процесів, або невпорядкованості у системах у земних умовах на весь Всесвіт". А це означає, що з часом земні системи набувають певної невпорядкованності. І, якщо у природних системах, ця сама "невпорядкованість, виправляється самою природою, то штучні системи мають впорядковуватися людиною. Зокрема, за роки незалежності число держслужбовців в країні зросло майже у сім разіві і ще продовжує зростати. От, нинішнє рішення Шмыгаля щодо скорочення на 10% кількості держслужбовців є натуральним, хоча не дуже і еквівалентним проблемі. Скорочення кількості держслужбовців має у підсумку забезпечити вцілому більшу ефективність у керівництві господарським комплексом країни.
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12.06.2021 14:56 Відповісти

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