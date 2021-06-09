Байден отменил указ Трампа о запрете популярной китайской соцсети TikTok

Президент Джо Байден отозвал ряд указов, направленных на запрет скачивания приложений WeChat и TikTok на территории США и поручил Министерству торговли заново проанализировать связанные с ними потенциальные риски в сфере безопасности.

Как сообщил Белый дом, новый указ Байдена отменяет запреты в отношении WeChat и TikTok, а также январский указ, нацеленный против восьми других приложений для общения и финансовых операций, передает Голос Америки.

По словам представителя Белого дома, параллельно ведется обзор по проблемам национальной безопасности, которые могут быть вызваны использованием TikTok.

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Как сообщалось, в августе 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке работы TikTok в стране, в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Трамп также подписал указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok.

В сентябре ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию – TikTok Global. По условиям сделки, Oracle и Walmart должны получить в общей сложности 20% TikTok Global, ByteDance – 80%. При том, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, TikTok Global, с учетом долей Oracle и Walmart, контролировалась бы инвесторами из США. Сделка была предварительно поддержана Трампом, однако дальнейший процесс ее одобрения властями США застопорился.

Кроме того, уакзы Трампа были оспорены в американских судах и так и не вступили в силу.

В итоге в феврале администрация нового президента США Джо Байдена решила отложить на неопределенный срок реализацию плана, обязывавшего китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент популярного приложения для обмена видео TikTok.