Две трети участников финансового рынка фактически не работают, – НБУ

Две трети всех участников финансового рынка фактически не работают, оставаясь неактивными. Наибольшая доля "спящих" учреждений среди финкомпаний-гарантов и финкомпаний-лизингодателей.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook по результатам встречи с финансовыми компаниями, ломбардами и лизингодателями.

Участники обсудили результаты безвыездного надзора за первый квартал 2021 года, текущее состояние рынка, соблюдения компаниями требований законодательства и применены недавно меры воздействия.

"Всего на финансовом рынке сегодня есть около 1400 финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей. Две трети всех игроков фактически не работают, оставаясь неактивными. Наибольшая доля "спящих" учреждений среди финкомпаний-гарантов и финкомпаний-лизингодателей. Доля активных компаний составляет лишь 6% и 2% соответственно", – сказано в сообщении.

7% финкомпаний, ломбардов и лизингодателей (104 из 1400) не подали Национальному банку отчетность за первый квартал 2021 года.

Еще 5% компаний подали отчетность с нарушениями – не в полном объеме или с некорректной информацией. В то же время количество таких учреждений существенно уменьшилось. Еще в третьем квартале 2020 года 15% компаний допустили нарушения в отчетности.

Ряд финкомпаний и ломбардов нуждаются в докапитализации, а именно 25 учреждений – 19 финкомпаний и 6 ломбардов – не соблюдали норматива собственного капитала по итогам первого квартала 2021 года. Речь идет о докапитализации на сумму 118 млн грн.

Также, как сообщает НБУ, объемы кредитования небанковскими учреждениями растут. Финансовые компании в первом квартале заключили почти 4 млн кредитных договоров и общую сумму около 27 млрд грн. Это на 17% больше, чем годом ранее. Ломбарды же прокредитовали на сумму 4,2 млрд грн. Это плюс 5% к показателям первого квартала 2020 года.

Национальный банк в июне впервые применил меры воздействия к финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям, а именно – временно остановил лицензии 36 участникам рынка за непредставление отчетности за первый квартал. Мера воздействия применена к 19 финкомпаниям, 13 ломбардам и 4 лизингодателям.

Все учреждения должны устранить нарушения до 30 июня 2021 года, а также подать отчет об их устранении и документы, которые это подтверждают.

В то же время указанные участники рынка потеряли право заключать новые договоры о предоставлении финуслуг и договоры, которые увеличивают обязательства этих компаний.