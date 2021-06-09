Кабмин выделил 800 миллионов на доплаты сотрудникам МВД

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №588 от 9 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, средства преимущественно выделяются на доплаты сотрудникам МВД.

Больше всего средств из общей суммы выделено на доплаты сотрудникам Национальной полиции – 679,26 млн грн.

Кроме того, Аппарату МВД выделено 71,6 млн грн, в том числе для выплаты доплаты медицинским работникам ведомственных учреждений здравоохранения, непосредственно занятых на работах по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, на доплаты служащим Государственной пограничной службе выделено 30,81 млн грн, Национальной гвардии – 16,59 млн грн, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 1,74 млн грн.

Как сообщалось, в 2020 году Кабинет министров выделили 4 млрд грн из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.