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Кабмин выделил 800 миллионов на доплаты сотрудникам МВД

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Кабмин выделил 800 миллионов на доплаты сотрудникам МВД

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №588 от 9 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, средства преимущественно выделяются на доплаты сотрудникам МВД.

Больше всего средств из общей суммы выделено на доплаты сотрудникам Национальной полиции – 679,26 млн грн.

Кроме того, Аппарату МВД выделено 71,6 млн грн, в том числе для выплаты доплаты медицинским работникам ведомственных учреждений здравоохранения, непосредственно занятых на работах по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, на доплаты служащим Государственной пограничной службе выделено 30,81 млн грн, Национальной гвардии – 16,59 млн грн, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 1,74 млн грн.

Как сообщалось, в 2020 году Кабинет министров выделили 4 млрд грн из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
Правильно, адже саме мусора боряться з епідемією не якісь там медики...
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09.06.2021 19:49
+10
Мусарам як завжди мало бабла....Тепер у МВСних вузах знов престижно вчитись...Знов всяка шушара, синки і дочки мусарські підуть кар'єру робити...Цій країні не потрібні інженери, люди інших технічних спеціальностей...Є тільки мусара і вчителі, До вчителів хоча повага є. А МУСАРА, ВОНИ - ПІДАРАСИ#.....
P.S.. Скільки мусару грошей не давай, він всеодно ПІДАР#
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09.06.2021 20:00
+7
Так никто не против нормальных зарплат рядовой полиции. Просто в Швейцарии министр мвд и его замы, и замы замов не долларовые миллионеры, как это в мусарке собакова. В Швейцарии нет войны и военнослущие получают зарплату вовремя, в отличии от Украины.
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10.06.2021 08:28
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Правильно, адже саме мусора боряться з епідемією не якісь там медики...
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09.06.2021 19:49 Відповісти
Мусарам як завжди мало бабла....Тепер у МВСних вузах знов престижно вчитись...Знов всяка шушара, синки і дочки мусарські підуть кар'єру робити...Цій країні не потрібні інженери, люди інших технічних спеціальностей...Є тільки мусара і вчителі, До вчителів хоча повага є. А МУСАРА, ВОНИ - ПІДАРАСИ#.....
P.S.. Скільки мусару грошей не давай, він всеодно ПІДАР#
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09.06.2021 20:00 Відповісти
нельзя такое писать. они не мусора, они новые мусора - очьень важьно. потужно отреформированые.
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09.06.2021 21:18 Відповісти
А хто вам сказав, що вчителям платять, як і міліції?
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09.06.2021 21:22 Відповісти
Американці кажуть MY COP -- мій поліцейський, ми ж читаємо трохи інакше
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09.06.2021 21:30 Відповісти
-И он продолжал с жаром бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом и бюрократами.(c)
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10.06.2021 12:43 Відповісти
Не знаю скільки їм платять, але завжди мало...
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09.06.2021 21:43 Відповісти
Им же оздоровиться нужно. Писюнчики погреть. А вы все скоты неблагодарные.
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09.06.2021 22:01 Відповісти
мусаркам баблишка падкинули !!!! сиротки..мля
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09.06.2021 22:26 Відповісти
Кабмин выделил 800 миллионов на доплаты сотрудникам МВД. А зебилам ничего не выделил.
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10.06.2021 01:17 Відповісти
На рюкзаки не хватает?
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10.06.2021 06:40 Відповісти
Обожаю цензор! Здесь всегда так возмущаются, когда узнают, что полицейскому подкинули лишнюю копейку! И потом же возмущаются, что качество украинских полицейских ниже, чем в Швейцарии.
Сложить 2 и 2, чтоб понять, что не может быть эффективной структура, где самая низкая зарплата среди ВСЕХ правоохранительных органов страны - никак не получается.
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10.06.2021 07:55 Відповісти
Так никто не против нормальных зарплат рядовой полиции. Просто в Швейцарии министр мвд и его замы, и замы замов не долларовые миллионеры, как это в мусарке собакова. В Швейцарии нет войны и военнослущие получают зарплату вовремя, в отличии от Украины.
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10.06.2021 08:28 Відповісти
Так в том то и дело, что эти доплаты пойдут рядовым полицейским, а не миллионерам в погонах (кстати говоря, во ВСЕХ украинских силовых структурах руководители этих структур миллионеры, а не только в полиции, если что).
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12.06.2021 09:20 Відповісти
так скоротіть зайвих а решті - підвищить
Чому всі так роблять і лише на мусорів треба збирати гроші всією країною, обкрадаючи пенсіонерів, лікарів та вчителів (не кажучи вже про військових)
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10.06.2021 09:14 Відповісти
Ну, с таким же успехом можно сказать, чтоб посокращали учителей, врачей и тех же военных. Только потом не надо ныть, что в школах по 100 учеников в классе, в больнице - километровая очередь, а ваше заявление о краже не будет рассматриваться месяцами и последний раз патруль в вашем дворе видели год назад.
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12.06.2021 09:22 Відповісти
задолженность кабмина по зарплатам ВСУ - 1 млрд! Я уже не говорю про ежегодное увеличение зарплат военнослужащим, которого нет при зебилах. И это в воюющей стране! Но мусора зебилам важнее: им мало того, что постоянно увеличивают зарплаты, так уже второй раз, ради них, короновирусный фонд грабят. Это все что нужно знать о приоритетах зеленых обезьян - боятся собственный народ больше чем врагов.
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10.06.2021 08:16 Відповісти
якщо мусорів більше за армію та мають пріоритетне фінансування - знайте, що ми під оккупацією
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10.06.2021 09:19 Відповісти
Гуглом пользоваться не судьба? Полиции в Украине - 140 тыс, ВСУ - 265. Зарплата рядового контрактника в тылу - 12 тыс., патрульного полицейского - 10. Из полиции постоянно увольняются люди в связи с самой низкой среди силовиков зарплатой. Катастрофически не хватает следователей и патрульных. А это - ваша и ваших детей безопасность, если что. Каких еще "перемог" вам не хватает?
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12.06.2021 09:27 Відповісти
то нехай скорочують чисельність та підіймають собі зарплати
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15.06.2021 13:11 Відповісти
і чесно кажучи 140 тис поліції для мене сюрприз. Раніше одних Беркутів було тис 30-40, а ще була нац гвардія, ДАЇ, ППС, участкові і купа іншого народу.
А як звернешся - то вони не роблять, це не шукають і вааще хто вам дав право тревожити служивих??
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15.06.2021 13:13 Відповісти
Для начала: "беркутов" никогда не было 30 тысяч. Максимальная численность их достигала 4 тысячи. Если верить СМИ, то во время майдана правительство решило увеличить их численность до 20 тысяч, но набрать 16 тысяч за такой короткий промежуток можно было, разве что, переименовав в "Беркут" несколько частей ВВ. Так что, или это - фейк, или боедовая идея от отчаяния.
Что касается количества. Понимаешь, к примеру военных можно сократить, усилив качественно. К примеру, 100 пехотинцев заменить современным танком с экипажем, либо ударным БПЛА с хорошим оператором (что продемонстрировала война в Карабахе).
А патрульного в своем дворе ты не заменишь техникой. Не придумали еще робокопов. Так же ты никем не заменишь следователя, который примет у тебя заявление, участкового, который пойдет проверять твоего недавно откинувшегося соседа и т. п. Сократи патрульных - и не удивляйся, что потом в твой двор патруль зайдет лишь раз, потому что он патрулирует территорию, которую раньше патрулировало 5 патрулей. Сократи следаков - не удивляйся, что твое заявление будет годами лежать на столе, потому что даже сегодня некоторые следователи полиции рассматривают несколько сот (!) производств одновременно. И самое главное - что даже те штаты, которые предусмотренны в полиции на вышеуказанных должностях не заполнены. Потому что мало кто готов работать патрульным, следаком, участковым за такую зарплату и в таких условиях. Даже во времена Януковича, когда отменили военную службу по призыву, это не распространилось на войска МВД, куда по прежнему брали срочников, чтоб хоть кто-то патрулировал улицы. Такие дела.
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15.06.2021 14:49 Відповісти
Та я в курсі як працюють ті ж дознавачі. Мою автівку стукнули на стоянці та втекли. Я сам зібрав всі відео, знайшов автівку - все сфотографував і приніс їм всі докази. Знаєте яке перше питання було? "А чому на компакті а не на флешці?" Я натяк зрозумів і приніс на флешці (звісно без возврату), бо геть не мав впевненості, що навіть в цій ситуації вони ту справу не просеруть
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18.06.2021 18:19 Відповісти
опять бубочка всё перепутал - обещал учителям отдал ментам..........
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10.06.2021 08:30 Відповісти
зеленский не дурак, мусоров прикармливает, а лохам членом по .... на рояле ....
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10.06.2021 08:35 Відповісти
Какие доплаты?! Авакова гнать надо с позором, а эту полицию расформировывать к чертовой матери! Тунеядцы, ничего не делают по работе, а занимаются крышеванием нарко и игрового бизнеса! И еще фальсифицируют дела против патриотов!
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10.06.2021 10:11 Відповісти
Бо вони правоохоронці,- їм потрібно,охороняють спокій і схеми в законі гаранта прав і свобод людей , верховного головнокомандувача його світлості і великого комбінатора по налагоджиньню комунікації з масами, як вони висловлюються про населення Зеленського і саранчі з верховної зради.А медикам , населенню на вакцини і кисень фінансування тоді навіщо?, у них все э за держ.рахунок, як і фонд короновірусу в епідемію на дороги потратили,бо до лікарень потрібно доїхати-самі коштовні дороги в світі виходять, коли коштують вони стільки як в Польщі , а рівень олати праці працівників на дорохах в 2 раза низче, не говорячі про якість матеріалів тому і строки служби в 2-3 раза меньше, знову кожен рік на ремонт гроші будуть з бюджета заробляти ,тому і дороги в 2-3 раза дорожчі, а кредити для держави через ОВГЗ у середньому під 13% обовязково бо інфляція, а чому ж тоді гривня по вілношенню до $ не інляцює (девальвує)? бо ринок так показує, звісно жаба цицки після дасть по 50 буде і зразу, щоб ні хто не вспів зберігти своє,а поки прибутки з % які стали валютними потрібно на покупку Земельки накопичувати,бо скоро вже ринок Землі для лдей відкривається, ох і обділили ви себе Володимиру Бенедіктовичу, прошу пробачення Олександровичу, ви так про народ весь час думаєте не бережете ви себе відпочити вам вже в Омані пора.
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10.06.2021 10:52 Відповісти
****** зебильные.... А армии не надо.... главное же "пиристать стрилять".
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10.06.2021 14:40 Відповісти
Військові виїжджають на огляд трупів померлих?
Цю надбавку отримують переважно ті, хто входить до складів СОГ (слідчо-оперативних груп) і змушений виїжджати на огляди...
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10.06.2021 15:57 Відповісти
мусорня должна сидеть на минималке. баньдючье беспредельное с официальными волынами.
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16.06.2021 18:40 Відповісти
Я не проти їх усіх звільнити, якщо на їх місце прийдуть такі чесні патріоти, як ви. Ви особисто ким готові працювати за 10к гривень, опером, дільничним, чи може слідчим?
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16.06.2021 23:43 Відповісти
У вас глыбокие познанаия. А 10к нормальная средняя зарплата. Только вот у оперов,участковых и следаков разные ставки и надбавки и премии. И уж простите,или Вы сам с этой когорты,или не сталкивались с мусорским беспределом. Работа у меня такая,нормальных обычных людей спасать,по возможности от этого непотреба.
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17.06.2021 00:58 Відповісти
Мене не цікавить яка у вас зарплата. Мене цікавить хто замість них приведе на 10 к. Ви підете? Якщо ні, то для чого ця розмова? Рядовий слідак поліції з усіма надбавками має 12-13.
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18.06.2021 22:32 Відповісти
Да,я бы пошел и за 10 к,и образование позволяет,но с такой мразью,как те что там работали и работают в одном помещении,не то что в кабинете,работать никогда не буду).
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20.06.2021 17:21 Відповісти
Ти прикалуєшся? З освітою юриста (якщо вона в тебе саме освіта а не пустий диплом), за таку зарплату ніхто працювати не буде.
Але відповідь я почув. Це плюс, вже маємо одного українця, який готовий чесно працювати за ці кошти у поліції. Лишилось знайти ще пару десятків тисяч таких і можно починати реформу.
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29.06.2021 14:00 Відповісти
Рад что тебя развеселил,а диплом есть как и освита,в отличии от 73% зеубанов.
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29.06.2021 21:53 Відповісти
 
 