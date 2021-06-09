Кабмин выделил 800 миллионов на доплаты сотрудникам МВД
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Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №588 от 9 июня обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно документу, средства преимущественно выделяются на доплаты сотрудникам МВД.
Больше всего средств из общей суммы выделено на доплаты сотрудникам Национальной полиции – 679,26 млн грн.
Кроме того, Аппарату МВД выделено 71,6 млн грн, в том числе для выплаты доплаты медицинским работникам ведомственных учреждений здравоохранения, непосредственно занятых на работах по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, на доплаты служащим Государственной пограничной службе выделено 30,81 млн грн, Национальной гвардии – 16,59 млн грн, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 1,74 млн грн.
Как сообщалось, в 2020 году Кабинет министров выделили 4 млрд грн из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.
Будь ласка, зачекайте...
P.S.. Скільки мусару грошей не давай, він всеодно ПІДАР#
Сложить 2 и 2, чтоб понять, что не может быть эффективной структура, где самая низкая зарплата среди ВСЕХ правоохранительных органов страны - никак не получается.
Чому всі так роблять і лише на мусорів треба збирати гроші всією країною, обкрадаючи пенсіонерів, лікарів та вчителів (не кажучи вже про військових)
А як звернешся - то вони не роблять, це не шукають і вааще хто вам дав право тревожити служивих??
Что касается количества. Понимаешь, к примеру военных можно сократить, усилив качественно. К примеру, 100 пехотинцев заменить современным танком с экипажем, либо ударным БПЛА с хорошим оператором (что продемонстрировала война в Карабахе).
А патрульного в своем дворе ты не заменишь техникой. Не придумали еще робокопов. Так же ты никем не заменишь следователя, который примет у тебя заявление, участкового, который пойдет проверять твоего недавно откинувшегося соседа и т. п. Сократи патрульных - и не удивляйся, что потом в твой двор патруль зайдет лишь раз, потому что он патрулирует территорию, которую раньше патрулировало 5 патрулей. Сократи следаков - не удивляйся, что твое заявление будет годами лежать на столе, потому что даже сегодня некоторые следователи полиции рассматривают несколько сот (!) производств одновременно. И самое главное - что даже те штаты, которые предусмотренны в полиции на вышеуказанных должностях не заполнены. Потому что мало кто готов работать патрульным, следаком, участковым за такую зарплату и в таких условиях. Даже во времена Януковича, когда отменили военную службу по призыву, это не распространилось на войска МВД, куда по прежнему брали срочников, чтоб хоть кто-то патрулировал улицы. Такие дела.
Цю надбавку отримують переважно ті, хто входить до складів СОГ (слідчо-оперативних груп) і змушений виїжджати на огляди...
Але відповідь я почув. Це плюс, вже маємо одного українця, який готовий чесно працювати за ці кошти у поліції. Лишилось знайти ще пару десятків тисяч таких і можно починати реформу.