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Германия хочет сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", – МИД

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Германия хочет сохранить транзит газа через Украину после запуска

Немецкое правительство выступает за то, чтобы транзит газа по территории Украины продолжался после запуска газопровода "Северный поток-2", и эта позиция неизменна.

Об этом заявил глав Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Европейская правда.

"Что касается Германии, и госпожа канцлер говорила это Путину несколько лет назад, завершение проекта привязано к тому, чтобы в дальнейшем происходил транзит газа через Украину. Мы вложили много усилий, чтобы подписать такое соглашение в 2019 году. Позиция наша не меняется, и мы в дальнейшем будем говорить об этом России", – сказал Маас.

Кулеба в свою очередь заявил, что все гарантии по российскому газопроводу должны делиться на безопасность и экономические.

"И я сказал, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в искреннем желании Германии поддержать Украину. Но мы имеем серьезные сомнения в способности России соблюдать договоренности. Мы верим, что Германия готова дать гарантии, но стороной сделки является и Россия, поэтому надо предметно и детально вести переговоры", – сказал он.

Как сообщалось, на минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался ввожить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Европейская правда


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,,Германия хочет сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - МИД"
-- МИД-у больше заняться нечем, как рекламировать чьи-то ,,хотелки".
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09.06.2021 18:52 Відповісти
Просрали бабло, теперь фантазируйте.
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09.06.2021 18:53 Відповісти
 
 