На реконструкцию аэропорта в Мариуполе нужно 1,5 миллиарда, – мэр

На реконструкцию аэропорта "Мариуполь" нужно потратить 1,5 млрд грн, чтобы он мог принимать гражданские самолеты.

Об этом заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров, передает avianews.com.

"Мы планируем провести капитальный ремонт аэровокзала и полосы. Плюс там должны быть выполнены жесткие требования – две собственные пожарные машины, система контроля допуска в аэропорт, которая стоит миллион евро. Что касается навигации – это также очень дорогая вещь. В запорожском аэропорту, где взлетно-посадочная полоса примерно такая, как у нас, система огней на полосе обошлась порядка одного миллиарда гривен", – рассказал Захаров.

Он добавил, что в этот бюджет не входит израильская система "Железный купол", цена которой составляет 50 млн евро. Она может потребоваться для работы аэропорта в условиях, когда в 40 км находится серая зона.

"Город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты должны приехать в конце июня, и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе. Мы детально изучаем данный вопрос и находимся в тесном диалоге", – объяснил заместитель мэра Мариуполя.

По его словам, власти города уже пять лет "стучатся во все двери", чтобы возобновить работу местного аэропорта.

"Нам нужен не мегабольшой аэропорт, нам нужен безопасный аэропорт, прежде всего для внутреннего сообщения с возможностью чартерных рейсов. Впоследствии его можно использовать для международного сообщения", – сказал Захаров.

Сейчас городские власти заключили договоры с компанией, которая подготовит два комплекта проектно-сметной документации. Первый договор касается реконструкции аэровокзала, второй – реконструкции взлетно-посадочной полосы и системы безопасности аэропорта.

Однако в мэрии готовы и к переносу аэропорта на новое место. В качестве потенциальной площадки Захаров назвал поселок Мангуш в 20 км от Мариуполя и 10 км от существующего аэродрома.

Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский заявил, для Донецкой и Луганской областей построят новый аэропорт. Главные аэропорты в областных центрах Донбасса были полностью уничтожены в ходе боевых действий в 2014 году. Сохранилась инфраструктура аэропорта "Мариуполь", однако садить самолеты здесь небезопасно, сказал Зеленский.