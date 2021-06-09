Нацкомиссия повысила тариф поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии на 70%

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в среду установила тариф на услуги поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке электроэнергии на третий квартал 2021 года на уровне 613,16 грн за МВт-ч, что на 70% выше, чем в предыдущем квартале (360,62 грн/МВт-ч).

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ в среду, 9 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Это связано, прежде всего, с большим соотношением максимальной и средней цены, в соответствии с которым определяется величина этого тарифа. Все сделано согласно действующим нормативным документам", − пояснил на заседании член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

По информации регулятора, тариф на услуги поставщика "последней надежды" на расчетный период рассчитывается и устанавливается НКРЭКУ на основании данных относительно фактических цен на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" за первые два месяца базового периода, которые определяются ГП "Оператор рынка".

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ повысила тариф на услуги поставщика "последней надежды" на второй квартал 2021 года на 16,2%, по сравнению с первым кварталом, – до 360,62 грн за МВт-час, без учета налога на добавленную стоимость.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся, 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" должен был выполнять до 1 января 2021 года.

В декабре 2020 года Кабинет министров продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.