БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
847 відвідувачів онлайн
Новини Влада
1 316 6
Зеленський (2242) олігарх (229) Євросоюз (4445) Матті Маасікас (10)

Евросоюз предложил Зеленскому бороться с олигархами путем укрепления госинститутов

Новини БізнесЦензор Влада

Евросоюз предложил Зеленскому бороться с олигархами путем укрепления госинститутов

В центре борьбы с влиянием олигархов должно находиться укрепление государственных институтов, в частности, правоохранительной и судебных систем, антимонопольных органов и общественных медиа.

Об этом глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил в Twitter, комментируя инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект об олигархах.

"Основной фокус должен быть (направлен, – ред.) на укрепление государственных институтов, таких как правоохранительные органы, включая судебную систему, антимонопольные органы, общественное вещание и другие", – подчеркнул посол ЕС.

Он отметил, что ЕС знаком с так называемым законопроектом "об олигархах", внесенным в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским.

"Укрепление государственных институтов должно стоять в центре этой борьбы за верховенство закона, укрепления доверия украинских граждан к государственным институтам и, не в последнюю очередь, раскрытие украинского экономического потенциала на благо народа Украины", – добавил Маасикас.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду так называемый законопроект об олигархах. Согласно документу, перечень олигархов будет утверждать СНБО. Такое предложение раскритиковал спикер парламента Дмитрий Разумков, указав, что таким образом процесс будет контролировать президент.

В то же время законопроект не предусматривает существенных ограничений для олигархов: внесенным в реестр лицам будет запрещено лично осуществлять взносы в поддержку политических партий или быть покупателями в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Twitter


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет, мы пойдем своим путем. Евросоюз предложил Зеленскому бороться с олигархами путем укрепления госинститутов - Цензор.НЕТ 5228
показати весь коментар
09.06.2021 17:46 Відповісти
ну це вже занадто для Бубічкі ))) це ж мізки включати тре, та бути справжнім президе...))) він розуміє що став посміховиськом через закон про олігархів, але нічого зробити не може ,Петя все життя спаскудив ,всю популярність змарнував ,тепер на 95 квартал всі мають на увазі , "все пропало "...а розуму не добавилося )))
показати весь коментар
09.06.2021 18:15 Відповісти
Фарс, фарс, фарс...
показати весь коментар
09.06.2021 18:20 Відповісти
Европейцам не понять, что государственные институции возглавляют ставленники олигархов и никакого укрепления быть не может в таких случаях....Именно личности творят историю и решают проблемы своих народов ,как показывает история! А не институции, которые строятся опять же таки личностями... Другое дело --Зе является ли такой личностью....Ну, про благо народа ---ржу не могу! Равно как и про благо стада, которое режут , доют и стрегут....
показати весь коментар
09.06.2021 19:09 Відповісти
А може, досить плодити контори з дармоїдами?
показати весь коментар
09.06.2021 19:20 Відповісти
"Евросоюз предложил Зеленскому бороться с олигархами путем укрепления госинститутов" и это верно. Но, как укреплять эти самые госинституты, когда они сегодня куплены олигархами и там сидят люди олигарохов, получающие от них приличный "левак". Следовательно, на первом этапе, как и предусматривается "законом об олигархах", необходимо четко определить олигархов, которые имеют влияние на указанные госинституты, ограничить на них это самое влияние установленными олигархами. А затем установить в госинститутах содержанцев олигархов и привести их к ответственности за коррупцию. Выходит, что предусмотренная стратегия в принципе верна и никак не противоречит виденью Евросоюза.
показати весь коментар
09.06.2021 19:40 Відповісти
 
 