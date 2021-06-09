Кабмин назначил замминистра здравоохранения по евроинтеграции

Кабинет министров назначил генерального директора фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Александра Комариду заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 9 июня, передает Интерфакс-Украина.

Перед этим Кабмин 26 мая уволил с должности замминистра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игоря Иващенко.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения, предварительно уволив с поста министра Максима Степанова.