Кабмин унифицировал форматы электронных планов территорий

Кабинет министров Украины утвердил форматы электронной документации комплексных планов пространственного развития территорий общин, а также генеральных и детальных планов.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, унификация форматов электронной документации в сфере планирования территорий и градостроительства позволит усовершенствовать обмен информацией между Государственным земельным и градостроительным кадастрами, передает Интерфакс-Украина.

Ранее Министерство развития громад и территорий Украины провело публичные консультации относительно проекта постановления правительства о привлечении общественности к разработке проектов градостроительной документации.

Внесенные изменения позволят усовершенствовать механизм привлечения общественности к разработке градостроительной документации на местном уровне.