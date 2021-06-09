Кабмин выделил 484 миллиона на подключение сел к интернету

Кабинет министров Украины утвердил распределение 483,8 млн грн между 670 территориальными громадами для реализации проекта "Интернет-субвенция".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 июня.

"483,8 млн гривен распределено между 670 территориальным общинам для реализации проекта "Интернет-субвенция". Благодаря ему уже в этом году более миллиона украинцев получат возможность впервые подключиться к оптическому интернету", - сказано в сообщении Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Общины, прошедшие отбор, получат деньги из госбюджета, затем проведут прозрачный тендер, после чего провайдеры начнут развивать сеть. На уровне общин к оптическому интернету будет впервые подключено 3 652 села, в которых более 11 тыс. соцобъектов.

Кроме того, для каждого из них за счет субвенции будет обеспечено покрытие Wi-Fi-сетью. Соцучреждения, подключенные за средства субвенции, получат бесплатный скоростной интернет до конца 2022 года.

Как сообщалось, в госбюджете на 2021 год заложено 500 млн грн на проект "Интернет-субвенция".