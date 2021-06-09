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Инфляция разогналась по итогам мая до 9,5%, – Госстат (обновлено)

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Инфляция разогналась по итогам мая до 9,5%, – Госстат (обновлено)

Рост потребительских цен в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,3% после 0,7% в апреле, 1,7% – в марте и 1% – в феврале. В годовом измерении, по сравнению с маем 2020 года, инфляция ускорилась до 9,5% с 8,4% по итогам апреля.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 6,1%.

При этом базовая инфляция в мае составила 0,7% к предыдущему месяцу, как и в апреле.

Согласно подсчетам Госстата, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

Больше всего (на 14,5% и 6,8%) подорожали фрукты и подсолнечное масло. На 1,8-1% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% – овощи.

В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%.

Кроме того, цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 3% и 1,7% соответственно, топлива и масел – на 1%.

При этом в годовом выражении, по сравнению с маем 2020 года, больше всего выросли цены на отдельные продукты питания и коммунальные услуги.

Так, подсолнечное масло за год подорожало на 75,25%, сахар – на 67,2%, яйца – на 34,4%, хлеб – на 16,6%. Впрочем, цены на другие продукты выросли меньше, поэтом в целом потребительские цены на продукты питания и безглагольные напитки выросли на 9,9%.

В то же время цены на коммунальные услуги (жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива) выросли за год на 35,3%. В том числе газ подорожал в 2,6 раза, электроэнергия – на 36,6%, услуги канализации – на 17,5%, водоснабжение – на 11%, горячая вода и отопление – на 4,8%.

Кроме того, цены на транспорт выросли за год на 12,2%, образование – на 14,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 9,3%. При этом снизились за год, по данным Госстата, только цены на обувь и одежду – на 3,8%.

Как сообщалось, по данным Госстата, в апреле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,4% с 8,5% в марте, в месячном измерении цены выросли на 0,7%. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
Ну, а что вы хотели? избрав тупого клоуна президентом, чтобы не было инфляции?!
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09.06.2021 17:04
+11
зэбилы разогнали еще в 19 году
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09.06.2021 17:03
+5
Разогналась?!
Прямо, сама?!
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09.06.2021 16:46
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Разогналась?!
Прямо, сама?!
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09.06.2021 16:46 Відповісти
вот свежий рейтинг и кто в н'м????Серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, Зеленського підтримали б 28,1% опитаних, Порошенка - 16,7%, Тимошенко - 12,2%, Смешка - 9,6%, Бойка - 9,2%.да те кто последнии 20 лет грабили унижали страну гнобили её и УНИЧТОЖИЛИ!!!!
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10.06.2021 08:33 Відповісти
Инфляция разогналась по итогам мая до 9,5%, – Госстат - Цензор.НЕТ 6485
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10.06.2021 11:40 Відповісти
зэбилы разогнали еще в 19 году
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09.06.2021 17:03 Відповісти
Тільки дісталися до повного корита, зразу заявили, що дефолт -- це не страшно...
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10.06.2021 10:36 Відповісти
Ну, а что вы хотели? избрав тупого клоуна президентом, чтобы не было инфляции?!
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09.06.2021 17:04 Відповісти
Напомни во сколько раз вырос бакс при Петре.
А вообще инфляция всегда была и будет это естественный процесс. И неважно кто у руля. Другое дело её темпы.
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10.06.2021 00:06 Відповісти
Напомню, это только у дебилов, которые за клона голосовали бакс вырос при Пете. А у кого есть хоть капля мозгов понимают, что бак во первых искуственно держали при овощеЮ тратя ЗВР на это, а во вторых из за агрессии рашки и оккупации территорий. Псоле 16 года, когда ситуация стабилизировалась уже и бакс был нормален. И до сих под курс стабилен потому что реализовали рыночный механизм и нбу не тратит рещервы на его удержание.
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10.06.2021 01:42 Відповісти
Ця істина навіть тепер не всякому розуму під силу.
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10.06.2021 10:41 Відповісти
Вот в июле подорожает свет и цены тоже поднимутся. Даже владельцы продуктовых это подорожание тут же отразят на ценниках.
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09.06.2021 18:34 Відповісти
Ше не довго
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09.06.2021 19:08 Відповісти
Шош она сукина дочь вытворяет ? Разогналась...прям спасу нет. Может её кто подталкивает? Может у шмыгалей средств на миллиард деревьев не хватает ? Зеленые экономисты ведут нас к процветанию новыми средствами.
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09.06.2021 20:14 Відповісти
інфляція передує девальівції
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10.06.2021 00:10 Відповісти
За два года гос долг вырос на 10 лярдов. Зарплаты в наблюдательных советах сотни тысяч гривен. Что они в себе полезного несут. Никто с зелеными не хочет иметь дела
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10.06.2021 01:52 Відповісти
Чому б не працювати на таких заробітках ))
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10.06.2021 10:45 Відповісти
Все дорожчає і ніхто не кричить про зубожілий народ. Баба Жулька, як там піввареника?
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10.06.2021 12:50 Відповісти
Инфляция разогналась по итогам мая до 9,5%, – Госстат - Цензор.НЕТ 3929
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10.06.2021 12:53 Відповісти
 
 