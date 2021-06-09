Инфляция разогналась по итогам мая до 9,5%, – Госстат (обновлено)

Рост потребительских цен в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,3% после 0,7% в апреле, 1,7% – в марте и 1% – в феврале. В годовом измерении, по сравнению с маем 2020 года, инфляция ускорилась до 9,5% с 8,4% по итогам апреля.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 6,1%.

При этом базовая инфляция в мае составила 0,7% к предыдущему месяцу, как и в апреле.

Согласно подсчетам Госстата, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

Больше всего (на 14,5% и 6,8%) подорожали фрукты и подсолнечное масло. На 1,8-1% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% – овощи.

В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%.

Кроме того, цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 3% и 1,7% соответственно, топлива и масел – на 1%.

При этом в годовом выражении, по сравнению с маем 2020 года, больше всего выросли цены на отдельные продукты питания и коммунальные услуги.

Так, подсолнечное масло за год подорожало на 75,25%, сахар – на 67,2%, яйца – на 34,4%, хлеб – на 16,6%. Впрочем, цены на другие продукты выросли меньше, поэтом в целом потребительские цены на продукты питания и безглагольные напитки выросли на 9,9%.

В то же время цены на коммунальные услуги (жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива) выросли за год на 35,3%. В том числе газ подорожал в 2,6 раза, электроэнергия – на 36,6%, услуги канализации – на 17,5%, водоснабжение – на 11%, горячая вода и отопление – на 4,8%.

Кроме того, цены на транспорт выросли за год на 12,2%, образование – на 14,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 9,3%. При этом снизились за год, по данным Госстата, только цены на обувь и одежду – на 3,8%.

Как сообщалось, по данным Госстата, в апреле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,4% с 8,5% в марте, в месячном измерении цены выросли на 0,7%.