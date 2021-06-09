Харьковский авиазавод передаст в лизинг украинскому перевозчику два самолета

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) должно заключить договоры лизинга с украинским авиаперевозчиком, это одна из составляющих антикризисного плана, разработанного для предприятия.

Об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор предприятия Александр Кривоконь, передает Укринформ.

"Мы должны выйти на точку безубыточности – это около 30 млн ежемесячно, чтобы мы могли платить заработную плату, платить за электроэнергию, вообще функционировать", – сказал Кривоконь.

По его словам, антикризисная программа, утвержденная "Укроборонпромом", предусматривает много направлений, основные из них – договоры лизинга на два самолета Ан-74, загрузка заказами на изготовление запчастей, обслуживание самолетов.

"Нам поставлена задача руководителем "Укроборонпрома" заключить договор и выйти на проект по лизингу наших двух самолетов Ан-74 с одним из наших национальных авиаперевозчиков. Это позволит частично погасить заработную плату, которая накопилась, и развяжет руки в производственных вопросах – по запуску производства и восстановлению некоторых направлений", – сказал Кривоконь.

Завершить работу над одним самолетом можно за полгода, второй может быть готовым за год, считает новый гендиректор завода.

Кривоконь добавил, что сейчас предприятие является соисполнителем государственного заказа, который выполняет предприятие "Мотор Сич". ХГАПП делает оснастку к вертолетам.

Также антикризисная программа предусматривает возвращением самолетов на техническое обслуживание, списание ненужного металлолома, передачу в аренду объектов на территории предприятия. Все эти направления, отметил Кривоконь, позволят выплачивать работникам зарплату.

Напомним, 12 мая руководитель концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев утвердил антикризисный план для Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Как сообщалось, в апреле новоназначенный генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Александр Кривоконь планировал привлечь кредит для того, чтобы частично погасить задолженность по зарплате перед сотруниками, которая превышала 250 млн грн.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие – одно из предприятий авиационной промышленности Украины, специализирующаяся на полном цикле работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации произведенных самолетов. С июня 2015 года ХГАПП, уже в состоянии банкротства, вошел в концерн "Укроборонпром". Включен в список предприятий, которые пока не подлежат приватизации. Основная задолженность (65%) госпредприятия – более 2 млрд грн перед госбюджетом – связана с выпуском в 2009 году облигаций на 1,6 млрд грн под государственные гарантии.

Последний самолет предприятие выпустило в 2014 году. По состоянию на начало этого года общая задолженность предприятия составила 4 млрд грн, в том числе перед государством – 2 млрд.