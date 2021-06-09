Нацполиция обнаружила в Киеве группировку "черных коллекторов"

Прокуратура совместно со подразделениями Нацполиции сообщили о подозрении участникам преступной группы, которые организовали деятельность коллекторского "колл-центра" и "терроризировали" граждан, требуя уплаты долгов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, подозрения вручены по ч. 3 ст. 355 УК (Принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств).

Согласно материалам следствия, с марта 2019 года группа лиц, образовав преступное объединение, организовали деятельность коллекторского "колл-центра", из которого осуществлялись звонки гражданам с требованиями возврата долгов перед компанией мгновенного кредитования.

"Сумма "долгов", которая подлежала уплате, колебалась от 1,5 тыс. гривен до 180 тыс. гривен. При этом звонки поступали и гражданам, которые не имели никакого отношения к таким финансовым обязательствам, и сопровождались угрозами применения насилия над ними и их близкими родственниками, угрозами повреждения или уничтожения их имущества и тому подобное", – сказано в сообщении.

В рамках следствия установлено 14 лиц, пострадавших от неправомерных действий указанной группы.

По результатам предварительного расследования, 8 июня трем участникам преступной группы, которые организовали "черный" бизнес, сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечают в прокуратуре.

В свою очередь в пресс-службе Нацполиции уточнили, что злоумышленники иногда представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Контакты и персональные данные получали из клиентских баз компаний, предоставляющих услуги быстрого кредитования.

"Фигуранты по телефону требовали граждан срочно оплатить долги, угрожая расправой им и их родственникам. При этом часто завышали проценты кредитов, что противоречило условиям заключенных договоров. Некоторые из пострадавших, как оказалось, вообще не имели никаких долговых обязательств", – сказано в сообщении.

В ходе проведенных у организаторов группы в апреле этого года обысков было изъято 4 сервера, 89 системных блоков, 52 мобильных телефона, 37 пакетов от разных сим-карт и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.