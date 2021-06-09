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Кабмин одобрил законопроект о монетизации льгот на проезд

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Кабмин одобрил законопроект о монетизации льгот на проезд

Правительство на заседании 9 июня 2021 года одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот".

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

Также вносятся изменения в законы Украины "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" в связи с введением денежной компенсации взамен льгот по оплате проезда.

Принятие законопроекта даст возможность органам местного самоуправления самостоятельно решать вопрос предоставления льгот по оплате проезда и будет способствовать адресности их предоставления.

Как сообщалось, ранее власти Киева настаивали на том, что финансировать предоставление принятых на государственном уровне льгот на проезд нужно из госбюджета.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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До чого лишень дотягуються своїми загрібущими лапами ці шмигалясті тварини, вони все перетворюють в лайно. А в данному випадку мова йде про право окремих категорій громадян на безкоштовний проїзд, яке ці виродки вирішили всупереч положенням діючої Конституції відмінити.
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09.06.2021 17:07 Відповісти
 
 