"Укрзализныця" планирует сдать в аренду коммерческие площади на 24 вокзалах

"Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему "Prozorro.Продажи" планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Передача в аренду коммерческих объектов вокзалов на срок от трех лет позволит привлечь надежных арендаторов. Работая по долгосрочным договорам, они будут заинтересованы инвестировать в эти объекты аренды, поэтому пассажиры смогут получить на вокзалах максимально качественные услуги", – отметил Юрик.

В целом к концу лета "Укрзализныця" планирует передать в аренду коммерческие площади следующих вокзалов: Казатин, Запорожье-1, Днепр-Главный, Хмельницкий, Сумы, Белая Церковь, Полтава, Тернополь, Ривне, Фастов, Винница, им. Тараса Шевченко, Чоп, Ужгород, Черновцы, Коломыя, Ивано-Франковск, Одесса-Главная, Николаев, Львов, Жмеринка, Херсон, Киев-Пассажирский и Харьков.

По словам руководителя компании, от передачи в аренду указанных площадей "Укрзализныця" планирует получать в месяц минимум 8,4 млн грн, а в год – более 100 млн грн.

"Большинство этих площадей нам уже годами не приносило прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей во всех вокзалах в совокупности составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м. Мы меняем эту ситуацию, ведь отведенные для торговли зоны должны приносить доходы компании, а не убытки на их содержание. Однако в долгосрочной перспективе – подготовить 11 вокзалов к концессии", – отметил Юрик.

Передача торговых площадей вокзалов будет происходить через электронные аукционы в системе "Prozorro.Продажи".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует пилотные проекты по долгосрочной аренде грузовых терминалов.