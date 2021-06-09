БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
863 відвідувача онлайн
Новини ВладаАграрний ринок
252 0
Кабмін (7267) ліс (281) інвентаризація (18) Денис Шмигаль (1178)

Кабмин выделил 20 миллионов на инвентаризацию лесов

Новини БізнесЦензор Влада Аграрний ринок

Кабмин выделил 20 миллионов на инвентаризацию лесов

Кабинет министров за заседании в среду, 9 июня, выделило 20 млн грн на начало проведения инвентаризации лесов в 2021 году.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство поддержало решение, которое позволит в полной мере провести инвентаризацию лесов в течение следующих 4 лет. В этом году на соответствующие мероприятия предусмотрено почти 20 млн грн", – сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, комплексная инвентаризация лесов позволит получить всю информацию об их количестве и качестве.

Напомним, в июне 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов". Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Кабинет министров утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов в апреле 2021 года. 

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 