Местные власти скопили на депозитах в государственных банках 11,4 миллиарда

По состоянию на 1 июня объем депозитов местных бюджетов на счетах в госбанках составлял 11,36 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Finbalance.

В целом с начала года на депозитах местные власти разместили средства на сумму 15,43 млрд грн, из них к началу июня были возвращены 4,07 млрд грн.

Наибольший объем депозитов – у местных бюджетов Донецкой (2,26 млрд грн), Днепропетровской (2,22 млрд грн), Харьковской (1,86 млрд грн), Полтавской (912,2 млн грн) и Львовской (760 млн грн) областей.