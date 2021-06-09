Кабмин одобрил соглашение с Турцией о строительстве жилья для крымских татар

Кабинет министров на заседании в среду, 9 июня, одобрил законопроект "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины" и направил его на ратификацию в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно Рамочному соглашению, Турция предоставит Украине помощь путем строительства 500 квартир.

450 из них будут переданы представителям крымскотатарского народа, остальные – льготным категориям граждан, в частности внутренне перемещенным лицам и участникам АТО/ООС.

В частности, по 200 квартир будут построены в Николаеве и Херсоне – ближайших областных центрах к административной границе с Автономной Республикой Крым. Еще 100 – в Киеве.

Ответственность за распределение и передачу жилья в частную собственность возложена на органы местного самоуправления. Участие в составлении списков на получение жилья гражданами Украины - представителями крымскотатарского народа будет принимать Международный благотворительный фонд "Фонд национального благосостояния Крыма".

Как сообщалось, 10 апреля в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию был подписан ряд двусторонних документов. В частности, Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.