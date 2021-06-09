Кабмин назначил трех министров в комиссию по выбору директора БЭБ
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Кабинет министров на заседании в среду, 8 июня, принял распоряжение "Об определении членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины".
Как сообщает пресс-служба правительства, таким образом Кабмин выполнил условия закона "О Бюро экономической безопасности Украины" в части формирования комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора нового органа.
В состав комиссии от Кабмина вошли три человека:
- первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Алексей Любченко ;
- министр инфраструктуры Александр Кубраков ;
- министр финансов Сергей Марченко.
Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.
Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.
При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.
Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали, что принятый в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.
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