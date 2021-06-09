Верховный Суд встал на сторону ОПЗ в споре о взыскании $250 миллионов компанией Фирташа

Верховный Суд удовлетворил жалобы ПАО "Одесский припортовый завод" и Фонда государственного имущества на решения нижестоящих инстанций о предоставлении разрешения компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа на взыскание с ОПЗ $251,5 млн долга по решению арбитража.

Соответствующее решение Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда Украины вынес 8 июня, сообщает пресс-служба ВСУ.

Как отмечается в сообщении, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма своим решением от 25 июля 2016 года обязал ПАО "Одесский припортовый завод" выплатить кипрской компании Ostchem Holding Limited $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафа по контракту на поставку природного газа от 25 января 2013 года.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 24 апреля 2019 года было удовлетворено заявление компании Ostchem Holding Limited, признано и выдано разрешение на выполнение указанного арбитражного решения.

Однако Верховный Суд решение указанное решение Киевского апелляционного суда от 24 апреля 2019 года отменил, а в удовлетворении заявления Ostchem Holding о предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма решил отказать.

В сообщении отмечается, что полный текст постановления будет составлен в течение десяти дней.

Как сообщалось, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в конце июля 2016 году постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited $250 млн за газ, который Ostchem поставляла на завод в 2013 году.

В марте 2017 года постановлением городского суда Южного данное решение было легализовано на территории Украины. Справедливость этого постановления также признал Апелляционный суд Одесской области. В июле 2018 года Верховный суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение в суд низшей инстанции.

В апреле 2019 года уже Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение решения Стокгольмского арбитража, согласно которому ОПЗ должен заплатить Ostchem почти $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов. В свою очередь завод подал в Верховный суд жалобу на решение Киевского апелляционного суда.

Ostchem Holding Limited – холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. Входит в состав финансово-промышленной группы Group DF украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.