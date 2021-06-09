БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1855 відвідувачів онлайн
Новини Нерухомість
1 548 0
приватизація (1200) спирт (204) ФДМУ (1223)

Победитель аукциона отказался заплатить 180 миллионов за Мышковицкий спиртзавод

Новини БізнесЦензор Нерухомість

Победитель аукциона отказался заплатить 180 миллионов за Мышковицкий спиртзавод

Фонд государственного имущества повторно выставил на онлайн-аукцион по приватизации имущество Мышковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", поскольку победившая с предложением в 181 млн грн на предыдущем аукционе компания не оплатила эти средства.

Как сообщает пресс-служба Фонда, повторные торги по продаже спиртзавода состоятся 6 июля.

Предприятие расположено в двух локациях в Тернопольской области: в с. Мышковичи Тернопольского района и пгт Дружба Теребовлянского района.

Общая площадь земельных участков составляет 13,85 га при общей площади зданий и сооружений спиртзавода в 12,32 тыс. кв. м.

Выставленный на продажу актив насчитывает 511 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества, в число которых входят административный и производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище и прочие. Предприятие имеет все необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализацию и подъездные пути.

Стартовая цена актива составляет 7,29 млн грн.

В декабре 2020 года состоялась приватизация отдельного имущества Мышковицкого спиртзавода в пгт Дружба, где находилась база материально-техничного снабжения предприятия. По результатам аукциона цена актива выросла более чем в 10 раз до 12,82 млн грн.

Как сообщалось, Мышковицкий спирзавод выставляют на аукцион не впервые. По результатам онлайн-торгов 12 марта в госбюджет от продажи завода должно было поступить 181 млн грн..

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Фонд госимущества


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 