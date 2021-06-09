Европарламент утвердил введение СOVID-сертификатов
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Европейский парламент согласовал введение СOVID-сертификатов, призванных способствовать поездкам по странам Евросоюза и Шенгенской зоны.
Соответствующий регламент, внедряющий сертификаты для граждан этих стран, проголосовали 546 евродепутатов, 93 были против, еще 51 – воздержался, передает Deutsche Welle.
За второй регламент, который распространяет действие сертификатов на граждан третьих стран, проживающих в ЕС и Шенгене, проголосовали 553 евродепутата, 91 – против, 46 воздержались.
Теперь эти регламенты должен окончательно утвердить Совет ЕС.
СOVID -сертификаты начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгена с 1 июля. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.
Эти сертификаты будут подтверждать либо вакцинацию от коронавируса, либо негативный тест, либо наличие иммунитета от COVID-19. Сертификаты будут обязательно выдавать тем, кто привился одной из вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. Сейчас их четыре – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Каждое государство Европейского Союза или Шенгенской зоны сможет по своему усмотрению также выдавать сертификаты и для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) либо допущенных к использованию отдельными странами ЕС.
Принимать во внимание будут только негативные ПЦР- или антиген-тесты на коронавирус. Наличие иммунитета можно будет подтвердить только ПЦР-тестом. Сертификат будут выдавать не ранее чем через 11 суток после такого соответствующего результата, срок его действия составит 180 дней.
COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент – QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность сертификата.
Предусмотрено также признание сертификатов, выдаваемых третьими странами, если они соответствуют критериям европейских сертификатов.
Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации предварительно планирует запустить паспорта вакцинации в приложении "Дія" с 1 июля.
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