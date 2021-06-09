Кабмин одобрил план подготовки к новому отопительному сезону

Кабинет министров утвердил план подготовки к следующему отопительному сезону 2021/2022.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

По его словам, сейчас в украинских подземных газохранилищах почти 16 млрд куб. м газа. Кроме того, на складах находится 1,4 млн тонн угля.

"Отдельно в плане определяется, что Минэнерго и Минрегион должны до начала отопительного сезона предпринять необходимые меры для урегулирования вопроса задолженности производителей тепловой энергии. Это наши договоренности с местной властью, и мы будем их выполнять. Подчеркну, что в нашем плане реструктуризация долгов касается именно предприятий теплоэнергетики, которые поставляют тепло и горячую воду", – отметил Шмыгаль.

Напомним, 26 мая Кабинет министров поручил Минрегиону, Минюсту, Минэнерго совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.