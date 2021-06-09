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Кабмин предложил снизить стоимость товаров для беспошлинного ввоза в 2 раза

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика

Кабмин предложил снизить стоимость товаров для беспошлинного ввоза в 2 раза

Кабинет министров предложил сократить максимальную стоимость беспошлинного ввоза в Украину товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже с 1 тыс. евро до 430 евро – для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах, и до 300 евро с 500 евро – через другие пункты пропуска.

Соответствующий законопроект правительство поддержало на заседании в среду, 9 июня, передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого законопроект увеличивает период, на протяжении которого товары в связи с переселением на постоянное место проживание в Украину ввозятся без таможенных пошлин, до одного года по сравнению с нынешними шестью месяцами.

При этом законопроектом предлагается освободить от налогообложения ввоз на территорию Украины основных средств компаний, которые перемещают свою деятельность в Украину с созданием нового предприятия. Помимо этого законопроект предлагает освободить от пошлин научную аппаратуру, приборы, а также другие предметы научно-исследовательской деятельности, не связанной с предпринимательством.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года лимит на необлагаемую стоимость товаров в международных почтовых отправлениях снижен до 100 евро.

В январе 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4278, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, повысив с 100 до 150 евро суммарную фактурную стоимость товаров в почтовых отправлениях, облагаемых НДС, для одного получателя - физического лица.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+24
Популізм завжди був дуже дорогим.
Тож наголосували - платіть.
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09.06.2021 15:21
+9
Рай для таможенного быдла в аерпортах - каждого тормози, 2 пары туфель везет уже должен. А те кто идею ету принимал те по дип паспорту всей семьей с пакованами на зеленый корридор
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09.06.2021 17:58
+8
это их ничему не научит, а страдать будут все, это коллективная ответственность ...
придёт следующее трепло, наврёт с три короба, они за ним и пойдут, однако по другому быть и не могло
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09.06.2021 16:49
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Популізм завжди був дуже дорогим.
Тож наголосували - платіть.
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09.06.2021 15:21 Відповісти
это их ничему не научит, а страдать будут все, это коллективная ответственность ...
придёт следующее трепло, наврёт с три короба, они за ним и пойдут, однако по другому быть и не могло
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09.06.2021 16:49 Відповісти
Никакая это не коллективная ответственность. Каждый выбрал то, что хотел. И никто за выбор другого отвечать не обязан.
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09.06.2021 17:37 Відповісти
В пісні "Каштани Києва" тра поміняти слово "каштани" на слово "зашквари".І приспів вийде "зашквари, зашквари, зашквари...". А насправді таким чином, обмежуючи ввезення до пару сот Євро, лоховитих українців відрізають від усього цивілізованого світу - "Пращай , Европа,пращай Америка, привет балдежный Саюз Таежный". И , похоже, такие действия и есть главной задачей нашего КабМина и Парламента..
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10.06.2021 06:52 Відповісти
Рай для таможенного быдла в аерпортах - каждого тормози, 2 пары туфель везет уже должен. А те кто идею ету принимал те по дип паспорту всей семьей с пакованами на зеленый корридор
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09.06.2021 17:58 Відповісти
Они же делятся. 700 косарей только в одной машине. Представь какой там поток
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10.06.2021 02:18 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ ПОЙМУТ ЧТО ВЛАСТЬ ПОНИМАЕТ ТОКО СИЛУ!!!
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09.06.2021 19:32 Відповісти
ну шо зезебобики....доголосовались?
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09.06.2021 22:24 Відповісти
УРАААААА, не ну а шо? честно платишь налоги? ПЛАТИ ТРИЖДЫ, а хитросракие привезут себе бляху и заплатят в три раза меньше, привезут контрафакта на ОЛХ и накрутят ещё 2 цены сверху, а вот ты - ЛОХ зарабатывающий честно и честно уплачивающий все налоги будешь платить, платить и ещё раз платить....
p.s. а потом с каждого тостера нам щебечут "а почему это у нас весь бизнес в тени и зарплаты в конвертах?".
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10.06.2021 00:17 Відповісти
Совок нах. Зебилы не знают что еще обложить. Как там с дьюти фри в жулянах. Сотни миллионов п..т и смотрят сколько человек себе купил
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10.06.2021 02:17 Відповісти
Зелохи, это зачет )))
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10.06.2021 08:02 Відповісти
Простые решения обходяться дорого)
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10.06.2021 10:00 Відповісти
3Е- Залізем кожному в кишеню!!! Кабмин предложил снизить стоимость товаров для беспошлинного ввоза в 2 раза - Цензор.НЕТ 6080
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10.06.2021 10:14 Відповісти
теперь несчастный золотой браслетик - подарок жене из ОАЕ не ввезете))) снимут на таможне. Зебилоиды уже ликуют?)
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10.06.2021 11:56 Відповісти
Ублюдки скребут везде, где только можно. Грабят нищих. Клоун даже ненавистного Петра перещеголял со снижением до 100, а теперь подаёт откат до 150 копеек как достижение
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10.06.2021 11:58 Відповісти
так Пьетро до 100 евро откатил с 500 Овоща)))
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10.06.2021 13:06 Відповісти
ему ж надо было с каких то денег тебя на бутылку насаживать Кабмин предложил снизить стоимость товаров для беспошлинного ввоза в 2 раза - Цензор.НЕТ 6726
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29.06.2021 19:42 Відповісти
Зелёные С-уки не нажруться уроды
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10.06.2021 12:44 Відповісти
 
 