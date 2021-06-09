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Минздрав предложит продлить карантин до конца лета

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Минздрав предложит продлить карантин до конца лета

Министерство здравоохранения предложит Кабмину продлить карантин на летний период с сохранением основных карантинных ограничений.

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период. Мы должны оставить основные ограничения, в частности обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также соблюдение дистанции. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", – сказал министр.

Ляшко добавил, что Минздрав уже разработал предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях "зеленого" уровня эпидопасности, которая даст больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.

"В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков", – добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров принял решение продлить карантин до 30 июня. 

Напомним, по состоянию на 9 июня все области Украины находятся в "зеленой" карантинной зоне.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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В переводе на общепонятный: Шкодливым мерзавцам, которые ввели этот антиконституционный карантин, нужно выполнить свои обязательства перед мировой фармацевтической мафией и обколоть т.н. вакциной большую часть населения страны. Карантин закончится только тогда, когда нынешней преступной ЗЕбильной власти на территории Украины не будет.
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09.06.2021 14:18 Відповісти
Ослабление карантина, которое объявили, породит новые волны эпидемии. Особенно ожидаем рост заболеваемости во время отпуска в местах большого скопления людей: пляжах, столовых, ночных барах, дискотеках. И в большинстве из-за своего пофигистического отношения к возможности заражения вирусом..
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09.06.2021 15:35 Відповісти
Зеленый Минздрав - "зеленый" во всех смыслах, начиная с непрофессиализма. Но деньги тырят на 5-ку....
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09.06.2021 18:51 Відповісти
 
 