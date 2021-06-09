Суд оправдал задержанного за взятку бывшего заместителя главы Николаевской ОГА

Коллегия судей Центрального районного суда Николаева оправдала бывшего первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука.

Как сообщает пресс-служба суда, перед вынесением приговора часть доказательств стороны обвинения была признана недопустимой.

Романчука обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 УК (Злоупотребление влиянием по предварительному сговору группой лиц).

"Николай Романчук обвинялся в том, что через непосредственного исполнителя, предложил руководителю ООО "Э." оказать влияние на принятие руководством и депутатами Николаевского облсовета решения о согласовании специальных разрешений на разработку промышленного месторождения известняка за предоставление неправомерной выгоды", – сказано в сообщении.

В дальнейшем, согласно обвинительному акту, через непосредственных исполнителей, Романчук получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения о разработке недр двумя траншами в сумме $10 тыс. и $80 тыс.

Как отмечается в сообщении пресс-службы суда, Романчук себя виновным не признавал.

"Исследовав материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о ряде грубых нарушений органом досудебного следствия норм УПК Украины, что привело к признанию ряда доказательств стороны обвинения, в частности материалов НСРД (негласных следственных действий, – ред.) недопустимыми, что лишает суд возможности использовать их во время вынесения приговора", – сказано в сообщении.

Кроме того, суд решил, что во время досудебного расследования были нарушены нормы подследственности и оно осуществлялось неуполномоченным органом. В итоге, признав недопустимыми часть доказательств, суд пришел к выводу, что орган досудебного следствия не смог доказать совершение уголовного преступления, в котором обвинялся Романчук.

"С учетом исследованных доказательств, коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать, отменить постановления о наложении ареста на имущество, которое было изъято во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранную в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тыс. грн", – заявили в суде.

Как сообщалось, 3 июня 2016 года следователи Следственного управления военной прокуратуры Южного региона совместно с СБУ задержали первого заместителя главы Николаевской областной государственной администрации, героя Украины Николая Романчука и еще троих чиновников за получение взятки в сумме $90 тыс.

Уголовное производство по факту взятки расследовалось по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков в тоннеле под особняком Романчука были обнаружены сейфы с драгоценностями и "черной бухгалтерией". Так, при обыске домовладений, принадлежащих семье Романчука были обнаружены сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает проведение коррупционных сделок.

Изначально Приморский районный суд Одессы 8 июня арестовал Романчука на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 5,5 млн грн, после чего эти средства были внесены и подозреваемый вышел на свободу.

После задержания Романчука глава Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков написал заявление об отставке.