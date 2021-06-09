Страны Евросоюза договорились продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым

Послы стран Евросоюза согласовали продление запрета на инвестиции в оккупированный Россией Крым.

Решение должно быть утверждено Советом Евросоюза и опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу, передает Радио Свобода.

По данным издания, официально утвердить продление санкций должны в ближайшие дни, вероятно, 18 июня.

Ограничительные меры, которые продлеваются ежегодно, касаются граждан стран ЕС и основанных в Евросоюзе компаний. Крымские санкции ограничиваются Крымом и Севастополем.

Действующие санкции ЕС предусматривают:

запрет импорта всей продукции, происхождением из Крыма и Севастополя, на территорию ЕС;

запрет инвестиций в Крым и Севастополь, что означает, что европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять соответствующие услуги;

запрет на пользование туристическими услугами в Крыму и в частности запрет на заход европейских круизных лайнеров во все порты Крымского полуострова (за исключением чрезвычайных ситуаций);

запрет на экспорт определенных товаров и технологий в Крым или использования Крыма в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, запрет на разведку и добычу нефти, газа и минеральных ресурсов в Крыму. Не могут также предоставляться техническая помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги для инфраструктуры в этих секторах.

Как сообщалось, в предыдущий раз Совет Европейского Союза продлевал санкции, введенные Евросоюзом за оккупацию Крыма Россией 18 июня 2020 года.